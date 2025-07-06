"Dizem que há diferenças, mas vejo similaridades": a moda da Arábia Saudita na passerelle do Portugal Fashion

Como é a moda na Arábia Saudita

As criações sauditas que desfilaram na passerelle do Portugal Fashion refletem uma moda que pouco se parece com as imagens que muitas pessoas ocidentais têm da Arábia Saudita, com mulheres em túnicas pretas e véus que cobrem o rosto. Uma nova imagem que vai ao encontro da narrativa que as autoridades sauditas tentam promover há alguns anos, ao anunciarem novos direitos. Em 2018, por exemplo, as mulheres foram autorizadas a conduzir. Um ano depois, mulheres acima dos 21 anos passaram a poder emitir um passaporte e viajar sozinhas. Desde 2021 podem ir a Meca sem um guardião homem, desde que viajem com um grupo de outras mulheres. Contudo, o país ainda segue códigos religiosos rígidos e permanece sob o escrutínio público. Ainda em 2025 uma investigação do The Guardian encontrou relatos de mulheres presas em lares de acolhimento, sob condições de tortura, por “crimes” como a desobediência ao marido.

Numa entrevista em 2018 para o programa 60 Minutes, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Al Saud destacou que as peças tradicionais — composta pela abaya e o véu que cobre os cabelos — não são obrigatórias. O líder destacou que homens e mulheres devem vestir-se de forma “decente e respeitável”, de acordo com as normas religiosas, mas que quem escolhe as roupas que usa são as próprias mulheres sauditas. A lei de decência de 2019 requer vestimentas “modestas” para ambos os sexos, especificando peças mais “soltas” que cubram cotovelos e calcanhares.

Com o calor que se fez sentir no Porto, as mulheres da comitiva saudita raramente usaram o véu a cobrir os cabelos — apenas durante os desfiles, num contexto em que estavam a representar a associação. Em termos de roupas, mostravam ter um estilo próprio, clássico e elegante, optando por peças como saias longas e rodadas, camisas com golas fechadas ou batas de linho com mangas soltas combinadas com calças de cintura alta.

É sobre este vestuário “modesto” que Lolwah Alshaqha fala ao Observador, questionada sobre como se vestem no país e o quanto a moda está presente dentro do contexto cultural saudita. “Temos diferenças no vestuário entre homens e mulheres. Se um dia for a Riade vai ver mulheres e homens a vestirem-se de forma modesta. A visão genérica é: homens com uma roupa longa branca, por causa do calor, e com um véu na cabeça vermelho que é usado formalmente. Para nós, mulheres, temos a abaya, que é parecida com um kimono em termos de comprimento e largura, e é muito confortável. Também costuma ser leve por causa do calor, e depois temos o véu na cabeça. O uso é opcional, mas esta é a moda saudita, além de ser confortável e combinar com o nosso clima. E então é possível encontrar muitos estilos e cores para este kimono. É interessante, há um grande mercado focado nestas peças — mas é claro que o uso é opcional, contanto que se mantenha o estilo modesto. É uma questão cultural”, explica. De acordo com a CEO da Saudi Fashion Association, o vestuário tradicional é reservado para ocasiões formais, como o trabalho ou jantares oficiais. “Fora disso, cada um pode representar o próprio estilo da maneira que quiser“, diz, dando como exemplo reuniões de família ou concertos. Lolwah cita ainda o streetstyle visto, por exemplo, na coleção da Awaken. “É o estilo saudita. Se fores a Riade, vai ver muitos homens a usar estas roupas. Não é estranho para nós, mas temos muitas opções.”

A CEO da Fashion Association afirma ainda que estas similaridades permitem ampliar os mercados, seja para um designer saudita vender no exterior, ou de um criador internacional entrar no mercado saudita. “Se és um designer da Indonésia, por exemplo, podes vender para o mercado saudita. Se és um designer americano, podes vender para o mercado saudita. Temos uma grande variedade de categorias, desde o tradicional até ao moderno. Podemos encontrar designers que fazem unicamente peças tradicionais e também aqueles que criam estilos inovadores. E também podemos encontrar uma mistura do tradicional com um estilo, digamos, mais ocidental. Há quem diga que temos diferenças, mas eu vejo similaridades. No primeiro desfile (Marques’Almeida) vi muitas peças que poderiam ser vendidas na Arábia Saudita e seriam populares. É claro que com alguns ajustes, ou mesmo a usar como resortwear ou com outras combinações.”

Com olhos postos em si, os dois designers escolhidos para representar o país em Portugal apresentaram coleções inspiradas em regiões da Arábia Saudita que têm sido fortemente promovidas para o turismo de luxo internacional. AlUla e o Mar Vermelho têm sido duas zonas para as quais Cristiano Ronaldo leva a família de férias e publica nas redes sociais em regime de parceria com o governo saudita, por exemplo. A participação da comitiva árabe parece fortalecer a ideia de que a Arábia Saudita pode ser moderna, um bom parceiro comercial e está a progredir quando o assunto é os direitos das mulheres. Os próximos passos da parceria com o Portugal Fashion poderão responder se alguma destas premissas se concretiza.