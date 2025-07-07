O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, é o candidato à presidência da Assembleia Municipal de Gaia da candidatura autárquica de Luís Filipe Menezes, foi anunciado esta segunda-feira.

O anúncio foi feito no hotel Hilton Porto Gaia, perto do Cais de Gaia, onde está a decorrer a apresentação da candidatura de Luís Filipe Menezes (PSD), ex-presidente da autarquia (1997-2013) à presidência da Câmara de Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

Foi também apresentado o presidente da Comissão de Honra da candidatura, o engenheiro civil Adão da Fonseca, e o mandatário Joaquim Poças Martins, que já tinha ocupado a mesma função na primeira candidatura de Luís Filipe Menezes, em 1997.

Na sua intervenção, Paulo Rangel, que entrou no auditório lotado ao lado de Menezes, confirmou que a candidatura vai integrar também o CDS-PP e a IL.

“Há momentos em que somos chamados a voltar às origens, mesmo quando nunca saímos delas. Em que somos chamados a voltar ao lugar onde sempre estivemos. Este ato de voltar ao ponto no ao qual sempre estivemos é uma decisão de enorme alcance, de enorme exigência e, diria, sem poupar nas palavras, é um ato de enorme coragem”, disse Paulo Rangel no início da sua intervenção.

Considerando que “muitos julgarão” que estaria a falar de si próprio e admitindo que tal também se aplica a si, frisou tal se aplica mais a Luís Filipe Menezes, que “está a voltar ao território de onde nunca saiu e onde sempre esteve, e cujo coração lhe pertence por direito e por obra realizada”, considerando mais à frente que Gaia esteve “12 longos anos à espera do regresso, com novas ideias e com o novo futuro, de Luís Filipe Menezes”.

Na corrida à Câmara de Gaia são para já conhecidas as candidaturas de João Paulo Correia pelo PS, de André Araújo pela CDU, de Luís Filipe Menezes pelo PSD/CDS-PP/IL e de Daniel Gaio pelo Volt. O executivo municipal é composto por 11 lugares, tendo o PS nove e o PSD dois.

As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.