Um rio de montanha engrossado pelas chuvas da monção destruiu a principal ponte que liga o Nepal à China e 18 pessoas foram levadas pela enchente, informaram esta terça-feira as autoridades nepalesas.

Os esforços de resgate continuam a decorrer, enquanto as autoridades avaliam os danos e procuram as pessoas desaparecidas. Um helicóptero do exército conseguiu resgatar pessoas presas pela enchente. A polícia informou que 95 socorristas já estão na área e que mais devem juntar-se aos esforços de resgate.

A enchente no rio Bhotekoshi destruiu a Ponte da Amizade em Rasuwagadi, que fica a 120 quilómetros a norte da capital, Katmandu, durante a madrugada desta terça-feira.

A enchente também levou várias casas e camiões que estavam estacionados na fronteira para inspeções alfandegárias. Centenas de veículos elétricos importados da China também estavam estacionados no posto fronteiriço.

Os 18 desaparecidos são 12 cidadãos nepaleses e seis chineses, de acordo com a Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres nepalesa.

A destruição da ponte interrompeu todo o comércio da China para o Nepal por essa rota. A alternativa mais longa é que as mercadorias sejam enviadas, por navio, da China para a Índia e, em seguida, transportadas por terra para o Nepal.

As chuvas de monção, que começam em junho e terminam em setembro, costumam causar inundações severas no Nepal, interrompendo a infraestrutura e colocando vidas em risco.