A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira no Algarve um homem procurado pelas autoridades espanholas, por se ter evadido da cadeia onde cumpria um pena de quatro anos e cinco meses de prisão, anunciou a força policial.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem, de 45 anos, foi localizado e detido em Bensafrim, no concelho de Lagos, onde se refugiou após ter aproveitado uma saída precária do estabelecimento prisional onde cumpria pena de prisão efetiva, em Espanha.

O detido tinha sido condenado pelos crimes de ameaça e ofensa à integridade física agravada e detenção de arma proibida.

Segundo a PJ, os factos ocorreram em 2018, na província de Cáceres (Espanha), tendo o homem agredido e ameaçado de morte várias pessoas, chegando mesmo a espancar a provocar lesões graves no crânio de uma das vítimas.

“Além das ameaças feitas pessoalmente, recorreu também às redes sociais para ameaçar magistrados judiciais e elementos da Guardia Civil” espanhola, precisou a PJ.

A detenção em território português ocorreu em cumprimento de uma decisão europeia de investigação e de um mandado de detenção europeu, explicitou a polícia portuguesa.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Relação de Évora com vista à sua extradição para Espanha.