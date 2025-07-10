Rosa Villavicencio é a nova chefe da diplomacia da Colômbia, substituindo Laura Sarabia, que se demitiu devido à polémica sobre um contrato para a emissão de passaportes, que acabou por resultar num acordo com Portugal.
“Rosa Villavicencio toma posse como nova ministra dos Negócios Estrangeiros, com a missão de continuar a consolidar uma política externa focada na paz, na integração regional e na justiça global”, anunciou a Presidência na quarta-feira.
Villavicencio, que até agora era vice-ministra, substitui Laura Sarabia, uma das dirigentes mais próximas do Presidente Gustavo Petro, e que tinha assumido o cargo a 29 de janeiro. Sarabia demitiu-se na semana passada após um desentendimento com o novo chefe do gabinete presidencial, Alfredo Saade, sobre a adjudicação do contrato de emissão de passaportes à empresa Thomas Greg & Sons.
Em dezembro, a empresa anunciou uma ação judicial contra a Colômbia por 117 mil milhões de pesos (25,5 milhões de euros), por o Estado ter terminado um contrato para emissão de passaportes.
Laura Sarabia tinha defendido uma extensão de um ano do contrato com a empresa, decisão que foi rejeitada por Alfredo Saade que defendeu um acordo assinado com Portugal.
Em outubro, Colômbia e Portugal assinaram um memorando de entendimento para a emissão de passaportes, documentos de viagem e vistos para o país sul-americano, que terá início a 1 de setembro de 2025 e se estenderá por 10 anos.
“O acordo é firmado considerando a capacidade, conhecimento e experiência demonstrada pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. de Portugal nesta matéria, bem como o seu reconhecimento internacional, testes realizados e acreditação oficial por organismos internacionais”, realçou a diplomacia colombiana, em comunicado.
Portugal irá ajudar a instalar infraestruturas que permitirão à Imprensa Nacional da Colômbia assumir integralmente a emissão, a partir de 2025. Mas Laura Sarabia defendeu que a Imprensa Nacional da Colômbia não possui qualificações técnicas para emitir passaportes.
Devido a este caso, o Ministério Público da Colômbia abriu na quarta-feira um inquérito disciplinar por potenciais danos para os cidadãos contra Saade, Sarabia e o seu antecessor no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Luis Gilberto Murillo.
Na terça-feira, Gustavo Petro questionou na rede social X a transparência das eleições legislativas e presidenciais de 2026, sublinhando que o contrato para gerir a logística eleitoral foi entregue à Thomas Greg & Sons.
La procuraduría impidió la investigación de libre competencia sobre thomas and greeg, que viejas amistades políticas no dejen cumplir los deberes públicos de los funcionarios.
La procuraduría no está para atemorizar funcionarios en cimplimlento de su deber, sino para hacer…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 8, 2025