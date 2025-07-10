As autoridades do Canadá anunciaram a detenção de quatro pessoas, acusadas de tentar formar uma “milícia antigovernamental” para tomar pela força terras na província do Quebeque, no leste do país.

Entre os detidos estão “membros ativos das Forças Armadas canadianas, que alegadamente estavam envolvidos em atividades com o objetivo de tomar terras à força na área da Cidade de Quebeque”, informou a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP, na sigla em inglês), em comunicado.

Três dos suspeitos, homens entre os 24 e os 25 anos, “planeavam criar uma milícia antigovernamental” e participaram em treinos militares, bem como em exercícios de tiro, emboscada, sobrevivência e navegação, disseram as autoridades.

“Também realizaram uma operação de reconhecimento. Estas atividades envolveram alegadamente o uso de várias armas de fogo, algumas das quais eram proibidas, bem como carregadores de alta capacidade e equipamento tático”, acrescentou o comunicado.

O quarto arguido, um homem de 33 anos, enfrenta acusações que incluem posse de armas de fogo, engenhos proibidos e explosivos, e posse de artigos controlados.

A RCMP declarou ter realizado uma busca, em janeiro de 2024, no Quebeque que resultou na apreensão de “16 engenhos explosivos, 83 armas de fogo e acessórios, aproximadamente 11 mil cartuchos de munições de vários calibres, quase 130 carregadores, quatro pares de óculos de visão noturna e equipamento militar”, segundo o comunicado.