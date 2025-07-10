Um homem de 45 anos foi detido em Mogadouro, no distrito de Bragança, por suspeitas de exercer violência psicológica, verbal e física contra a sua companheira, de 35 anos, anunciou esta quinta-feira a GNR.

Segundo a GNR, o homem foi detido pelos alegados crimes de violência doméstica e resistência e coação sobre funcionário.

“Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se à residência do casal onde apuraram que o suspeito exercia violência psicológica, verbal e física contra a vítima, sua companheira de 35 anos”, descreve a Guarda.

Na sequência da ação, o suspeito foi detido e constituído arguido”, precisou a GNR, em comunicado.

O detido foi presente no Tribunal de Mogadouro, tendo ficado obrigado a abandonar a casa de morada da família, proibido de contactar a vítima, por qualquer meio ou através de interpostas pessoas, proibido de se aproximar da vítima, da sua residência e do seu do local de trabalho, numa distância não inferior a 300 metros, através de controlo por pulseira eletrónica.

O homem ficou ainda sujeito á obrigação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência.