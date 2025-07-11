O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai impor uma tarifa de 35% sobre as importações vindas do Canadá, a partir de 1 de agosto.

“Em vez de trabalhar com os Estados Unidos, o Canadá retaliou com as suas próprias tarifas”, justificou o republicano, na quinta-feira.

“A partir de 1 de agosto de 2025, vamos impor uma tarifa de 35% sobre os produtos canadianos para os Estados Unidos, independentemente de quaisquer tarifas setoriais”, escreveu o Presidente.

Trump especificou que as tarifas serão adicionadas às impostas a setores específicos, como o aço ou os automóveis, duas das principais exportações do Canadá para os Estados Unidos, o maior parceiro comercial de Otava.

O republicano acrescentou que poderia considerar ajustar a tarifa se o Canadá ajudasse os Estados Unidos a conter o fluxo de fentanil, um poderoso opiáceo.

“Estas tarifas podem ser alteradas, para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com o seu país“, alertou Trump, numa carta dirigida ao primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, e partilhada na rede social que o republicano detém, a Truth Social.

Esta foi a última de 20 cartas enviadas pelo Presidente norte-americano a parceiros comerciais de todo o mundo desde segunda-feira.

Na quinta-feira à noite, Trump anunciou, numa entrevista por telefone com a emissora norte-americana NBC que planeava enviar uma carta semelhante à União Europeia (UE) “hoje ou amanhã” (quinta-feira ou esta sexta-feira). “Gostaria de fazer isso hoje” (quinta-feira), disse o chefe de Estado.

“Estou a falar com a UE, que, como sabem, é composta por vários países, e também com o Canadá. Devemos enviar [as cartas] nas próximas horas”, acrescentou Trump.

Na quarta-feira, o Presidente norte-americano anunciou que as tarifas de 50% sobre as importações de cobre entram em vigor a 1 de agosto.

Em 2024, os Estados Unidos importaram quase metade do cobre que consumiram, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA, sendo que a maioria das remessas vieram do Chile e do Canadá.