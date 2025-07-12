A Iniciativa Liberal (IL) vai concorrer pela primeira vez às eleições autárquicas em Torres Vedras, apresentando este sábado o seu militante Paulo Daniel Gomes como cabeça de lista a esta câmara municipal.

“A Iniciativa Liberal nunca concorreu às autárquicas em Torres Vedras e, sendo eu um filho da terra e militante, endereçou-me o convite para liderar esta candidatura”, afirmou o candidato à agência Lusa.

“Nunca houve outro partido, além do PS, a liderar a câmara nos últimos 50 anos e o PS tem-se tornado numa máquina pesada, inerte e apática, faltando-lhes arrojo nos destinos da câmara. Por outro lado, a principal alternativa não vai fazer muito diferente, quando tem pessoas do PS, PSD, CDS-PP e PCP e são as mesmas caras, por isso, não quisemos fazer parte da coligação”, justificou Paulo Daniel Gomes na sua candidatura.

A IL concorre pela primeira vez às eleições autárquicas em Torres Vedras com o objetivo de “eleger um vereador para a câmara municipal e o máximo de deputados para a assembleia municipal de modo a ter vozes liberais a apresentar as suas próprias propostas e a fazer o escrutínio nos órgãos municipais”.

Se for eleito, o cabeça de lista liberal pretende “tornar a câmara mais dinâmica, mais eficiente e mais ágil nos processos, colocando-a melhor ao serviço dos cidadãos”.

A IL quer também apostar em políticas de habitação que contribuam para aumentar a oferta em linha com as necessidades do concelho, como a eliminação do pagamento das taxas municipais na aquisição de habitação própria, aumento das zonas de construção no Plano Diretor Municipal ou redução do Imposto Municipal sobre Imóveis.

Outra prioridade é a mobilidade, com a construção de uma variante à cidade que sirva as zonas norte e leste, para “escoar o trânsito na zona do Jardim do Choupal”, e a ampliação do estacionamento e consequente criação de transportes gratuitos de ligação entre esses parques e o centro da cidade.

Paulo Daniel Gomes tem 49 anos, é natural e residente em Torres Vedras e empresário na área de consultoria em Tecnologias de Informação. É militante da IL.

Em Torres Vedras, foram anunciados até agora como cabeças de lista à câmara a atual presidente Laura Rodrigues (PS), Sérgio Galvão (Unidos por Torres – PSD/CDS-PP/Volt), Rita Miguel (CDU, coligação PCP/PEV) e Felicidade Vital (Chega).

A Câmara Municipal conta com cinco eleitos do PS (presidente e quatro vereadores), dois do movimento independente “Unidos por Torres Vedras” e dois da coligação PSD/CDS-PP/PPM.

A IL concorre também à Assembleia Municipal, cujo cabeça de lista é Pedro Reis, e às freguesias de Santa Maria/São Pedro/ Matacães e Silveira.

As eleições autárquicas vão realizar-se em 12 de outubro.