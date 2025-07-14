Pode a saída de um corredor que não é favorito à conquista da Volta a França mudar todos os planos de mais do que uma equipa? Em condições normais, não. Nem faria muito sentido. Neste caso, perante a desistência de João Almeida, todos teriam de rever a planificação para as próximas duas semanas num dia especial em que se assinala a Tomada da Bastilha e que antecede o primeiro descanso do Tour. Até a forma como Tadej Pogacar comentou a saída de cena do português depois de todas as mazelas com que ficou após uma queda na descida da etapa de sexta-feira mostrou que a UAE Team Emirates ia de “jogar” de forma mais fria.

“Não era esta a forma que tinha pensado em terminar este Tour. Saio triste e desapontado com o sucedido, dei tudo o que tinha, mas chega-se a um ponto em que temos de ouvir o nosso corpo. Resta-me descansar, recuperar as feridas e a costela fraturada, e depois pensar nos próximos objetivos. Nesta primeira semana acho que fiz um bom trabalho, saio orgulhoso do que fiz. Desejo aos meus colegas toda a sorte até ao final, sei que temos capacidade de vencer o Tour. Temos uma equipa forte mas infelizmente não vou fazer parte dela”, comentou o português após a desistência na tirada deste domingo, que voltou a ter uma chegada ao sprint, antes de nova etapa a subir que fazia a ligação entre Ennezat e Mont-Dore para mexer na geral.

Despite trying his best to battle on from his stage 7 injuries, @JooAlmeida98 has been forced to abandon the #TDF2025. The Portuguese climber bravely tried to continue the race to support his teammates, but his TDF journey comes to an end on stage 9. João will now refocus for… pic.twitter.com/mQnZxmgNAE — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 13, 2025

“É uma pena perder o João, estava numa boa forma física. É um colega importante para nós. É pena vê-lo desistir mas podemos entender. Esta etapa até para mim foi complicada, nem quero imaginar para ele com as lesões que tinha. Era um luxo tê-lo, tínhamos um dos melhores trepadores do mundo connosco. Mas vamos ter de fazer as coisas sem ele, vamos ter de nos organizar e que esta perda não nos afete muito”, destacara o esloveno que tenta revalidar a vitória de 2024 para chegar ao seu quarto triunfo no Tour.

Tadej Pogacar ???? Joao Almeida pic.twitter.com/nbtXuJoo4U — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 14, 2025

Jhonatan Narváez, Pavel Sivakov, Adam Yates ou Marc Soler ganhavam novos e redobrados papéis para ajudarem a defender a amarela de Pogacar, que tinha 54 segundos de avanço sobre Remco Evenepoel, 1.11 sobre o surpreendente Kévin Vauquelin e 1.17 sobre Jonas Vingegaard, apontado como principal adversário na luta pela vitória na classificação geral também pelo poderio da equipa da Visma-Lease a Bike. Ainda assim, a parte estratégica seria tão ou mais importante do que as pernas até pelas movimentações que não demoraram a aparecer na frente sempre com essa expetativa de haver um vencedor francês no dia.

João Almeida brilhou na 4️⃣ª etapa da Volta à França e ajudou Pogacar a vencer a 100ª da sua carreira. O ???????? (ao fundo do vídeo a festejar a vitória do seu colega) terminou esta etapa em 6° lugar e subiu a 8° na classificação geral. BOTA LUME! ????????????pic.twitter.com/fBOlO4cUdB — Futeb⚽l T⚽tal (@Futeb0lT0tal) July 8, 2025

???? Stage 10 / Étape 10 ???? ???? Ennezat

???? Le Mont-Dore Puy de Sancy

???? 165,3 km

⏰ 13:10 CEST > 17:38 CEST

⛰ 7×2️⃣, 1×3️⃣

???? km 44,4#TDF2025 ???? More details and stage description on our official website pic.twitter.com/VROGLXO1Uo — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

Julian Alaphilippe foi o primeiro a querer aparecer sem medo na frente, quase como um bastião principal da armada gaulesa em dia de feriado, mas esteve longe de andar sozinho na frente, com a fuga a formar-se com cerca de 20 corredores e a passar depois para quase 30 com vários nomes com potencial para causar alguma surpresa em termos de classificação geral. Sivakov também chegou a andar na frente mas descaiu para ficar a resguardar Pogacar, com a Emirates a tentar perceber junto das outras equipas favoritas quem poderia ou não fazer as despesas em termos de perseguição quando a fuga levava dois minutos de avanço ainda a mais de 110 quilómetros e perto de três subidas quase consecutivas de segunda categoria.

????Straight into the climbing action. We're onto the first categorised climb of the day Côte de Loubeyrat and for now, ???????? @alafpolak1 is ahead of the peloton. ???? Directement dans l'action. On arrive dans la première côte catégorisée de la journée, la Côte de Loubeyrat, et pour… pic.twitter.com/StyI7CFWW6 — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

???? 136 km

2️⃣8️⃣ ????‍♂️ < 54" < ????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♂️???? Breakaway composition / Composition de l'échappée : ???????? Victor Campenaerts

???????? Simon Yates

???????? @Valent1_Paret

???????? Ilan Van Wilder

???????? Ben Healy

???????? @harry_sweeny

???????? Neilson Powless

???????? @Alexbaudin73

???????? Lenny Martinez

???????? @ThymenArensman

????????… pic.twitter.com/guGIaDyaUe — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

???? Intermediate sprint – stage 10 ???? Status quo among the green jersey contenders as the breakaway takes all the points at stake. It's ???????? Anders Johannessen who takes the 20 points. Statu quo parmi les candidats au maillot vert puisque l'échappée rafle l'ensemble des points en… pic.twitter.com/VEWG5Pih2z — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

The breakaway starts the second classified climb of the day, the Côte de la Baraque (Cat. 2) ????⚪️ L'échappée entame la deuxième côte répertoriée du jour, la Côte de la Baraque (Cat. 2) ⛰️ #TDF2025 pic.twitter.com/1YYWcuhtmL — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

Todos os pormenores contavam. Sivakov, depois de ter andado a entregar água a todos os companheiros, foi descaindo mais para o grupetto, por não estar nas melhores condições ou por uma questão de poupança para as etapas nos Pirenéus. Remco Evenepoel, na entrevista feita antes da partida, falava numa etapa que podia ser favorável pelas características das subidas. Pogacar parecia não recusar a luta pela terceira vitória numa etapa em 2025, tendo em conta que era a Emirates que ia encurtando de forma ligeira a distância para o largo grupo de fugitivos. Lenny Martínez aproveitava para somar mais pontos e ficar mesmo com a camisola da montanha. Na frente seguiam Iván Romeo, Pablo Castrillo (Movistar), Raúl García Pierna (Arkéa), Víctor Campenaerts, Simon Yates (Visma), Valentin Paret Peintre, Ilan van Wilder (Soudal-Quick Step), Ben Healy, Alex Baudin, Neilson Powless, Harry Sweeny (EF Education), Lenny Martinez (Bahrain), Thymen Arensman (Ineos), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Quentin Pacher (Groupama), Julian Alaphilippe, Michael Storer (Tudor), Ben O’Connor, Luke Plapp, Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Bruno Armirail, Aurélien Paret Peintre (Decathlon-Ag2r), Clément Champoussin, Simone Velasco (Astana), Steff Cras (TotalEnergies), Michael Woods, Joe Blackmore, Alexey Lutsenko (Israel) e Anders Johannessen (Uno-X).

Lenny Martinez crosses the line first at the top of the Côte de la Baraque and is provisional leader of the mountain classification. ????⚪️ Lenny Martinez passe en tête au sommet de la Côte de la Baraque, il est leader provisoire du classement de la montagne ⛰️#TDF2025 pic.twitter.com/5Qxqqb14cG — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

Alaphilippe tentou, só Ben O’Connor conseguiu sair do grupo dos fugitivos a 100 quilómetros do final, com uma vantagem acima dos 20 segundos após receber instruções da equipa para arriscar a fuga. A ideia não durou muito mas o grupo de fugitivos acabou por partir entre mais pontos acumulados por Lenny Martínez na montanha, com os principais favoritos à geral a mais de três minutos de distância. A meio da etapa a subir e descer, a fuga tinha feito a sua primeira seleção, ficando Victor Campenaerts, Simon Yates, Valentin Paret Peintre, Ben Healy, Alex Baudin, Harry Sweeny, Lenny Martinez, Thymen Arensman, Quinn Simmons, Quentin Pacher, Michael Storer, Ben O’Connor, Luke Plapp, Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Michael Woods, Joe Blackmore e Anders Johannessen à frente de um grupo onde estava Alaphilippe, entre outros, que já levava 1.20 minutos da frente. Mais atrás, era a Emirates que pautava o ritmo do principal grupo, tendo uma fase com menor fulgor a 60 quilómetros do final quando a diferença subiu para 4.20 minutos.

????89KM ????‍♂️1⃣8⃣< 0’41" < ????‍♂️9⃣< 2'49" <????‍♂️????‍♂️????‍♂️ ???? Our 29-man breakaway has split in 2 with 18 in the front, and 9 in the second group. With Mauro Schmid in the middle of the two. ???????? Alexey Lutsenko returns to the peloton. Notre échappée de 29 hommes s'est scindée en deux : 18 à… pic.twitter.com/moSahES3GM — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

???????? Lenny Martinez takes top points at the summit of the Côte de Berzet. He now has 22 points, 11 points more than 2nd place in the KOM classification, which is Michael Woods at 11 points overall. ???????? Lenny Martinez s'impose au sommet de la Côte de Berzet. Il compte désormais 22… pic.twitter.com/KVybrojeIE — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

Nesse cenário, Ben Healy tinha virtualmente a camisola amarela, num movimento que poderia não ser mau de todo para Tadej Pogacar, que evitava aquela hora/hora e meia de cerimónias para poder ir logo descansar. Mas as mexidas faziam-se sentir a vários níveis, com a EF Education a trabalhar na frente mas a Visma a ver também a possibilidade de lutar pela etapa com Simon Yates caso imperasse a fuga e Lenny Martínez a tentar fechar o dia com chave de ouro depois de ganhar a camisola da montanha. Mais atrás, era a vez de Marc Soler trabalhar para reduzir a diferença para a frente que chegara entretanto aos cinco minutos, ficando a ideia de que a Visma poderia não estar tão interessada em lançar um ataque de Vingegaard. Tudo em aberto, no vencedor da etapa e no possível novo líder da classificação geral numa tirada com muita tática.

????????Ben Healy is the new virtual Yellow jersey ????#TDF2025 https://t.co/wWYqdaerHI — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

???? 60 km The breakaway increases its lead over the peloton, which has been slowing down for a few kilometres, @EFprocycling pushes in the leading group for Ben Healy ???? L'échappée augmente son avance sur le peloton qui a ralentit depuis quelques kilomètres, @EFprocycling pousse… pic.twitter.com/xZzPa37xi5 — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

Just over 50KM left to go with 4 more categorised climbs to complete. Very soon, our leading group of 16 will be tackling the Col de Guéry. Il reste un peu plus de 50 km à parcourir avec encore 4 ascensions catégorisées à réaliser. Très bientôt, le groupe de tête de 16 coureurs… pic.twitter.com/nsxIZcwUtL — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

Only 15 of the original 29 are still in the breakaway ⬇️

Seuls 15 des 29 premiers membres font encore partie de l'échappée ⬇️. ???????? Victor Campenaerts

???????? Simon Yates

???????? @Valent1_Paret

???????? Ben Healy

???????? @Alexbaudin73

???????? Lenny Martinez

???????? @ThymenArensman

???????? @QuinnSimmons9

???????? Quentin… pic.twitter.com/MVdTTPRG0A — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

A 30 quilómetros do final, as movimentações começavam a ter um outro peso. Lá atrás, no grupo de todos os grandes candidatos, a Visma de Vingegaard aproveitou a descida para vir para a frente levando na sua roda a Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel, com Sepp Kuss a agarrar na batuta, com a Emirates a mostrar falta de argumentos, com Pogacar a agarrar na roda de Vingegaard e com Adam Yates e Narváez a surgirem depois para segurarem um ataque que não passou das intenções. Na frente, os ataques de Healy, O’Connor, Simmons e Campenaerts foram provocando outro desgaste, provocando mais uma redução do grupo para 14 elementos que tinha deixado para trás Lenny Martínez, que ficou a sangrar do nariz depois de uma pequena queda, mas as atenções estavam em definitivo divididas, sobretudo quando foi Jorgenson que assumiu o grupo dos líderes tendo uma resposta imediata de Tadej Pogacar e de Remco Evenepoel.

???????? Victor Campenaerts and ???????? @Valent1_Paret are struggling to hold on after many attacks from the front of the leading group. ???????? Victor Campenaerts et ???????? @Valent1_Paret luttent pour s'accrocher après de nombreuses attaques à l'avant du groupe de tête.#TDF2025 pic.twitter.com/o3sBDcK3Eh — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

???????? Ben Healy reigns in the US National Champion, ???????? @QuinnSimmons9. ???????? Ben Healy reprend le champion américain, ???????? @QuinnSimmons9.#TDF2025 pic.twitter.com/Z154uXTJbt — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

???? A change of scenery at the front of the pack. The @vismaleaseabike team accelerates brutally, creating breaks. ???? Changement de physionomie en tête de peloton. L'équipe @vismaleaseabike accélère brutalement ce qui créé des cassures.#TDF2025 pic.twitter.com/ZNwpArO2Gx — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

Havia uma curiosidade interessante entre os dois planos de atenção: com o grupo de trás a puxar para ver se Pogacar mostrava algum sinal de cedência, o próprio Ben Healy tinha de dar mais ao pedal, conseguindo a 15 quilómetros do final deixar o grupo reduzido a cinco na luta pelo triunfo na etapa (que daria também, num plano ainda virtual, a amarela a Pogacar). Teria um prémio, poderia perder o outro. A camisola amarela já parecia assegurada, com 5.45 minutos de vantagem a dez quilómetros do final, a etapa podia estar em perigo por todo o esforço que fez na frente com quatro adversários diretos na roda. Mais atrás, Sepp Kuss acabou por ceder, deixando Vingegaard apenas com Jorgenson contra Pogacar, na frente Simon Yates quis abrilhantar o dia da Visma com um ataque antes do início da última subida com Ben Healy a ceder.

???? 18 KM ???? @TeamEmiratesUAE takes control of the pace of the Yellow Jersey group. But the gap to the breakaway is stable, with Ben Healy still the virtual Yellow Jersey.@TeamEmiratesUAE reprend le contrôle du tempo du groupe Maillot Jaune. Mais l'écart avec l'échappée ne… pic.twitter.com/0Ntm5Z4f61 — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

???? Congratulations to Ben Healy who has been nominated as @century21fr most combative rider of the day! ???? Félicitations à Ben Healy qui a été élu coureur le plus combatif du jour, par @century21fr !#TDF2025 | @EFprocycling pic.twitter.com/53pJJGgCHA — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

???????? @MatteoJorg attacks once again in the Yellow Jersey group ???? @MatteoJorg retourne à l'attaque dans le groupe Maillot Jaune #TDF2025 pic.twitter.com/QmpDpQ9glf — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

A etapa começava a desenhar-se para ser discutida entre Simon Yates, Thymen Arensman e Ben O’Connor, que acabou por quebrar depois de mais um ataque do britânico que causou a derradeira mossa apesar de toda a combatividade do corredor da Ineos. A Visma conseguiu fazer prevalecer a sua estratégia de lançar dois corredores na fuga e alcançou uma das vitórias do dia (terceiro triunfo por etapas no Tour para o vencedor do Giro de 2025 e da Vuelta de 2018), tentando na parte final um segundo objetivo de colocar Pogacar em mais dificuldades do que tinha acontecido até aí. Acabou por ser Remco Evenepoel a sair entre esse estudo feito entre Pogacar e Vingegaard, com o esloveno a dar mais um recital brutal com uma explosão que “partiu” tudo e todos menos o dinamarquês antes de um abrandamento que mais parecia quase propositado para ceder a camisola amarela a Ben Healy mantendo os grandes rivais controlados.

???? @SimonYatess held off @ThymenArensman. A look back at the final km of this 10th stage of the #TDF2025. ???? @SimonYatess a résisté à @ThymenArensman. Retour sur le dernier km de cette 10ème étape du #TDF2025. pic.twitter.com/XFfYsltmkf — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

???? @TamauPogi attacks! Only Jonas Vingegaard can keep up! ???? @TamauPogi attaque ! Seul Jonas Vingegaard peut le suivre !#TDF2025 pic.twitter.com/T2MRZTykSS — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

Simon Yates ganhou a décima etapa em 4.20.05, menos nove segundos do que Arensman e menos 30 do que Ben Healy, seguindo-se Ben O’Connor (49”), Michael Storer (1.23), Joseph Blackmore (3.57), Anders Haaland Johannessen (4.38), Lenny Martínez (4.51), Tadej Pogacar (4.51) e Jonas Vingegaard (4.51), com a dupla a ganhar seis segundos a Remco Evenepoel e quase 50 a Kévin Vauquelin. Já na classificação geral, Ben Healy passou a ser o novo camisola amarela com 29 segundos de avanço sobre Pogacar, seguindo-se Remco (1.29), Vingegaard (1.46), Matteo Jorgenson (2.05), Kévin Vauquelin (2.26), Oscar Onley (3.24), Florian Lipowitz (3.34), Primoz Roglic (3.41) e Tobias Haaland Johannessen (5.04).