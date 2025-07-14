No último dia das Festas de Odivelas, uma “desordem entre grupos de jovens”, na noite deste domingo, um jovem com menos de 20 anos ficou gravemente ferido na sequência de disparos, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador junto de fonte oficial da PSP.

O alerta foi dado pelas 23h22 e referia a existência de um desacato no Parque Urbano do Silvado, palco das festas de Odivelas que decorreram entre 4 e 13 de julho e que terminaram este domingo com um concerto de tributo aos Mamonas Assassinas.

Na sequência da desordem foram efetuados, pelo menos, quatro disparos (com arma de fogo de calibre .22mm), sendo que dois deles atingiram a vítima na zona da axila e no abdómen, obrigando a assistência no local pela VMER. O jovem foi levado para o Hospital de Santa Maria com ferimentos graves, acrescentou o Correio da Manhã.

Ao contrário do que chegou a ser noticiado nenhum agente ficou ferido na sequência dos disparos, confirmou a PSP ao Observador: “Não há informação de polícias feridos”. Além disso, também não foram identificados suspeitos e o caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária.