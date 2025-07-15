A GNR deteve em flagrante, na sexta-feira, um homem a ameaçar duas assistentes de saúde e uma médica numa unidade de saúde pública em Barcelos, no distrito de Braga, anunciou esta terça-feira a força policial.

Em comunicado, a GNR referiu que se deslocou ao local depois de ter recebido uma denúncia de que profissionais de saúde estariam a ser ameaçados.

“Foi possível presenciar o suspeito a ameaçar e a injuriar as vítimas, motivo que levou à sua detenção em flagrante”, explicou.

O suspeito, de 39 anos, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos.