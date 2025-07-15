Vinte concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Viseu e Guarda estão esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA, que prevê um agravamento deste risco nos próximos dias.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vários concelhos do interior norte e centro e Algarve apresentam perigo muito elevado de incêndio rural.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai começar a aumentar a partir desta terça-feira devido ao aumento das temperaturas previsto e vai manter-se elevado pelo menos até ao fim de semana em alguns distritos.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Beja, Castelo Branco e Portalegre entre as 09h00 desta terça-feira e as 18h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando existe uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu geralmente limpo, vento fraco a moderado do quadrante norte, por vezes forte nas terras altas das regiões norte e centro até meio da manhã e na faixa costeira a norte do Cabo Espichel a partir da tarde e subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Leiria) e os 22 (em Faro) e as máximas entre os 25 (em Aveiro) e os 39 (em Évora).