Um jovem de 17 anos morreu esta terça-feira afogado depois de, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), ter sido arrastado pela forte corrente que se fazia sentir no mar da praia de Carcavelos, no concelho de Cascais.

Segundo um comunicado da AMN, o alerta foi dado às 15h10, pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, “a informar que um grupo de pessoas tinha sido arrastado por correntes”.

Foram de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Esteve ainda no local, no distrito de Lisboa, o navio “NRP Andrómeda” da Marinha Portuguesa”, informa-se na nota, acrescentando que “à chegada se constatou que três das vítimas tinham sido prontamente resgatadas pelos nadadores-salvadores, encontrando-se bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica“.

“Os três banhistas alertaram para uma quarta pessoa que teria sido arrastada. Os nadadores-salvadores localizaram a vítima, um jovem de 17 anos, e resgataram a mesma para o areal, onde iniciaram manobras de reanimação até à chegada dos elementos do INEM, que deram continuidade às mesmas. Posteriormente, o jovem foi encaminhado, em estado muito grave, para uma unidade hospitalar, onde foi declarado o óbito”, informa a AMN.

O Comando Local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.