Um incêndio agrícola que deflagrou, esta terça-feira, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, foi dado como dominado às 21h13, revelou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Também a circulação na A2 nas zonas de Castro Verde e de Aljustrel, distrito de Beja, já foi retomada, após estar temporariamente cortada nos dois sentidos devido ao fumo provocado por este incêndio.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o fogo deflagrou na zona de Senhora da Assunção, na freguesia de Messejana, tendo o alerta sido dado às 18h10. O fogo consumiu uma área de mata de eucaliptos, olival e pasto e não houve registo de feridos nem de habitações afetadas, adiantou.

Segundo o comando sub-regional, estiveram envolvidos no combate às chamas 144 operacionais, apoiados por 44 veículos e seis meios aéreos.