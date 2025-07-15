O PS quer que o Governo divulgue o relatório do grupo de trabalho sobre as profissões de desgaste rápido e pediu a audição parlamentar dos secretários de Estado responsáveis para conhecer a posição e o calendário do executivo.

Segundo um requerimento do grupo parlamentar do PS, ao qual a agência Lusa teve acesso esta terça-feira, o tema do desgaste rápido tem ganhado “preponderância no debate público” e durante a governação socialista foi criado um grupo de trabalho com diferentes serviços públicos. “Através de notícias na comunicação social, soube-se que os parceiros sociais já teriam recebido do Governo um documento no âmbito da atividade desse grupo de trabalho”, refere-se, no documento.

O PS quer que o Governo disponibilize o relatório desenvolvido pelo grupo de trabalho que está a estudar as profissões de desgaste rápido. Os socialistas pedem ainda a audição do secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, e da secretária de Estado da Segurança Social, Susana Filipa Lima sobre este relatório.

O objetivo do PS com estas audições é também saber quais “as intenções, prioridades e calendário do Governo no trabalho futuro acerca das profissões de desgaste rápido”. “Chegados a julho, não há evidência de que este relatório esteja concluído ou de que seja do conhecimento dos parceiros sociais, sendo apenas ocasionalmente referido em termos públicos o relatório intermédio anteriormente apresentado aos parceiros, como sucedeu ainda há poucos dias num debate parlamentar, mas sem notícias de evolução posterior”, pode ler-se ainda.

O PS garante que vai continuar a acompanhar este tema “com todo o sentido de responsabilidade, reconhecendo a importância e a delicadeza do tema e as implicações que ele tem”. “Importa, por isso, acompanhar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e conhecer, na ausência de um resultado definitivo, as conclusões já existentes do referido grupo de trabalho no relatório preliminar cuja existência tem sido referida”, justificam.

Para os socialistas, “este tema tem de ser visto de forma transversal e integrada, dando coerência a um enquadramento que já hoje existe para algumas atividades, mas de forma dispersa e casuística”.