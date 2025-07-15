A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 29 anos suspeito de, a 12 de junho, ter tentado matar o namorado da sua ex-companheira em Vila Nova de Gaia, adiantou esta terça-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ explicou que o suspeito terá tentado matar o namorado da ex-companheira por ciúmes.

A 12 de junho, o detido surpreendeu o atual namorado da sua ex-companheira à porta de casa, com quem estava no momento do crime, e tê-lo-á atacado com uma arma branca na zona da cabeça, pescoço e braços, ferindo-o com gravidade, especificou a PJ.

Após várias diligências, os inspetores localizaram e detiveram na segunda-feira, em Matosinhos, no distrito do Porto, o suspeito que pernoitava em diferentes locais.

O detido, indiciado por homicídio na forma tentada, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.