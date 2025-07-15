Donald Trump terá questionado Volodymyr Zelensky se conseguiria atingir Moscovo com um míssil, noticiou esta terça-feira, o Financial Times. As declarações terão sido reveladas por duas fontes que terão recebido informações oficiais sobre a conversa.

Terá sido durante uma chamada no dia 4 de julho, um dia antes de falar com Vladmir Putin e classificar a discussão como “ruim”, que o Presidente norte-americano terá questionado se o líder ucraniano poderia atacar o território russo com armas de longa distância fornecidas pelos EUA. “Volodymyr, consegue atingir Moscovo? E consegue São Petersburgo também?”, ao que Zelensky terá respondido: “Claro que sim. Conseguimos se vocês nos derem as armas”.

Ainda de acordo com as fontes ouvidas pelo jornal, a intenção de Trump seria “fazer os russos sentirem a dor” para pressionar a Rússia a sentar-se na mesa de negociações. Nem a Casa Branca nem o gabinete do Presidente da Ucrânia responderam aos pedidos de comentários do jornal.

As informações surgem um dia depois de Trump anunciar que os EUA vão enviar armas para a Ucrânia. Na última segunda-feira, numa conferência de imprensa ao lado de Mark Rutte, secretário-geral da NATO, o Presidente norte-americano anunciou que os países aliados vão comprar o armamento aos EUA para entregar à Ucrânia. “Fazemos os melhores mísseis, os países europeus sabem disso. Nós fizemos um acordo [esta segunda-feira] em que nós lhes vamos enviar armas e eles vão pagar por elas. Vamos construí-las e eles vão pagá-las”, declarou.

Durante as negociações nas últimas semanas os ucranianos apresentaram uma lista de armas e pediram Tomahawk, mísseis de cruzeiro de precisão com um alcance de cerca de 1.600 km. Contudo, de acordo com uma fonte com conhecimento da lista apresentada por Zelensky ouvida pelo Financial Times, a administração Trump ficou preocupada com a falta de moderação da Ucrânia. No anúncio da última segunda-feira, estão incluídos os mísseis Patriot que já tinham sido prometidos na semana passada além de vários sistemas completos de defesa anti-aérea.