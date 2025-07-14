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O Presidente norte-americano anunciou que os EUA vão enviar sistemas de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia, num momento em que as relações entre Donald Trump e o homólogo russo mostram sinais de deterioração.

“Vamos enviar-lhes Patriots, que eles precisam desesperadamente“, disse Donald Trump no domingo, duas semanas depois de Washington ter anunciado a suspensão de algumas entregas de armas a Kiev.

“Ainda não decidi a quantidade, mas eles vão recebê-las porque precisam de proteção”, acrescentou.

O fornecimento de armas faz parte de um acordo com a NATO, que vai pagar aos Estados Unidos pelo material que vai enviar para a Ucrânia, de acordo com Trump.

“Na verdade, vamos enviar vários equipamentos militares muito sofisticados e eles vão pagar-nos 100%“, disse Donald Trump à comunicação social.

Os Patriots são considerados um dos principais sistemas de defesa antibalísticos do exército norte-americano, uma vez que são utilizados para intercetar ataques lançados por adversários por terra e ar.

Trump disse também que esta segunda-feira será feito um anúncio sobre a Rússia — depois de semanas a expressar frustração com o Presidente russo, Vladimir Putin, pela recusa deste em aceitar uma trégua e parar com os bombardeamentos em território ucraniano -, embora não tenha detalhado possíveis sanções.

“Putin surpreendeu muita gente. Fala bem e depois bombardeia toda a gente à tarde. Portanto, há um pequeno problema e eu não gosto disso”, afirmou.

O senador republicano Lindsay Graham, um dos mais próximos de Donald Trump, disse no domingo que isso poderia envolver um pacote de sanções contra Moscovo.