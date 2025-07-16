O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês) emitiu esta quarta-feira, 16 de julho, um alerta de tsunami na costa do Alasca, após um sismo de magnitude 7,3 na escala de Richter ter sido registado no estado do nordeste do país.

O NWS adiantou na rede social X que o sismo teve o epicentro a 87 quilómetros ao sul de Sand Point, no Oceano Pacífico, às 12h38 locais (21h38 de Lisboa). Além de Sand Point, também estão em alerta cidades como Cold Bay ou Kodiak.

A TSUNAMI ADVISORY IS NOW IN EFFECT…

SOUTH ALASKA AND THE ALASKA PENINSULA,

Pacific coasts from

Kennedy Entrance, AK to Unimak

Pass, Alaska

Mag 7.3

* Origin Time 1238 AKDT Jul 16 2025

* Depth 12 miles

* Location 55 miles S of Sand Point, Alaska — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 16, 2025

O alerta de tsunami em vigor abrange uma vasta região costeira, pouco povoada e bastante selvagem e termina pouco antes de Anchorage, a cidade mais populosa do estado.

Nas zonas sob alerta, o NWS apelou aos residentes para que se desloquem para terrenos mais altos ou um andar superior de algum edifício.

De acordo com o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS), é baixo o risco de vítimas e danos. “No geral, a população desta região reside em estruturas resistentes a tremores sísmicos, embora existam estruturas vulneráveis”, referiu o USGS.

Situado na intersecção da placa tectónica do Pacífico e da placa norte-americana, o Alasca está muito exposto a terramotos. O pior terramoto da sua história recente, em 1964, também ocorreu ao largo da sua costa, com uma magnitude de 9,2, causando a morte de mais de 130 pessoas. Em 2023, um terramoto de magnitude 7,2 ocorreu ao largo da península do Alasca, sem causar vítimas.