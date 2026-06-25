Acompanhe o nosso artigo em direto sobre o sismo na Venezuela

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos cancelou o alerta para Porto Rico e as Ilhas Virgens, após um duplo sismo, um dos quais de magnitude 7,5, que atingiu a Venezuela.

O alerta de tsunami para o mar das Caraíbas tinha sido emitido às 18h40 de quarta-feira (23h40 em Lisboa), após a Venezuela ter sido atingida por dois abalos com apenas 39 segundos de intervalo.

Os sismos causaram danos significativos em Caracas, onde edifícios ruíram e outros sofreram vários tipos de danos materiais.

De acordo com o meio de comunicação social “eldiario”, informações preliminares indicam múltiplos feridos em Guatire, no estado de Miranda.

As autoridades especificaram que o primeiro tremor, inicialmente reportado com magnitude 7,2, foi reclassificado como um precursor do sismo de magnitude 7,5, após análise dos registos sísmicos.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos EUA explicou que se formou um “duplo sísmico”, um fenómeno em que ocorrem dois grandes abalos com poucos segundos de diferença na mesma área.

O relatório do Serviço Geológico dos Estados Unidos detalha que o primeiro tremor ocorreu a aproximadamente 24 quilómetros da cidade de San Felipe, no estado de Yaracuy, a uma profundidade de 21,9 quilómetros.

Foi ainda reportado um segundo tremor de magnitude 7,5, que ocorreu perto da cidade de Yumare, também em Yaracuy.

Na Praça Altamira, na zona leste da capital, dois edifícios ruíram. Agentes da Proteção Civil e da polícia municipal, juntamente com moradores locais, estavam a vasculhar os escombros em busca de possíveis vítimas.

Altamira apresentava “situações alarmantes“, com casas e edifícios desabados, afirmou o ministro do Interior venezuelano, sugerindo que pessoas ficaram feridas no sismo e pedindo aos condutores que dessem passagem a ambulâncias e outros veículos de emergência.

Diosdado Cabello disse que o sismo pôde ser sentido em vários estados.

“Entendemos que algumas pessoas podem estar desesperadas, mas estamos a agir de acordo com os protocolos para ativar os esforços de ajuda e resgate para auxiliar aqueles que mais precisam”, disse Cabello, na televisão estatal.

“Tenham muito cuidado com as crianças e os idosos; telefonem uns aos outros e verifiquem se ninguém ficou ferido”, acrescentou.

O ministro pediu também às pessoas que permanecessem fora de casa, pois novos tremores poderiam danificar ainda mais algumas estruturas.

A magnitude do sismo foi sentida na Colômbia, na capital Bogotá, a cerca de mil quilómetros de distância em linha reta.

O último sismo semelhante a atingir a Venezuela foi em 2018, um tremor de magnitude 7,3 no estado de Sucre que afetou pelo menos dez países da região, incluindo o Brasil, a Guiana e várias ilhas das Caraíbas.