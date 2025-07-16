Quase 48 horas depois daquilo que era esperado, algumas escolas começaram finalmente a receber as notas dos exames finais do Ensino Básico. É o caso da escola Secundária do Pinhal Novo e da Básica 2,3 de São Teotónio, no distrito de Beja. No entanto, nesta última, as classificações estiveram afixadas pouco tempo: “Foram retiradas por volta das 12h. Veio uma indicação do Júri Nacional de Exames”, conta uma professora.

“Recebemos as notas todas, a classificação final com a parte oral e escrita a Português e as notas de Matemática, por volta das 9h30/10h. Entretanto, o secretariado de exames [da escola] trabalhou os dados, as pautas foram assinadas e afixadas”, diz ao Observador uma docente nesta escola básica de Odemira. E logo acrescenta que “por volta das 12h foram retiradas. Veio uma indicação do Júri Nacional de Exames (JNE) e a justificação era que tinha havido um problema informático“.

Agora, os docentes desta escola estão em “stand-by até às 17h de hoje”, diz, uma vez que as notas inicialmente indicadas podem vir a sofrer alterações.

O Observador sabe que as notas dos exames de 9.º ano já chegaram também à escola Secundária do Pinhal Novo, no distrito de Setúbal, mas ainda não foram afixadas. Pela frente estará ainda “todo o processo de verificação e descodificação dos anonimatos e só depois são impressas e afixadas as pautas”, explica a porta-voz do movimento Missão Escola Pública, Cristina Mota.

Nesta escola, diz a também professora, as reuniões de conselho de turma estão marcadas para a manhã de quinta-feira, sendo depois “afixadas as pautas referentes à avaliação do 3.º período com a situação final dos alunos”. No caso da docente da escola de São Teotónio, algumas reuniões de conselho de turma já se realizaram, tendo sido aproveitado o intervalo entre a chegada das notas à escola e a afixação das pautas.

Contudo, ainda há várias notas por chegar, como é o caso de algumas escolas na área do Porto, segundo apurou o Observador. A segunda fase dos exames finais do ensino básico tem início esta sexta-feira, sendo que o prazo para os alunos se inscreverem termina esta quarta-feira. O Observador questionou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) se haverá uma recalendarização dos prazos de inscrição e/ou da realização das provas, mas até ao momento não obteve resposta.

A pasta tutelada pelo ministro Fernando Alexandre justificou, na passada terça-feira, o atraso registado com “dificuldades técnicas” aquando da correção das provas feitas em formato digital e garantiu, à época, que todas as notas seriam conhecidas esta quarta-feira.

A nota dos exames tem um peso de 30% na nota final e será preciso fazer contas, podendo haver casos em que os alunos ficam retidos, uma vez que ninguém pode transitar para o 10.º ano com negativa às duas disciplinas.

A este problema soma-se um outro caso ocorrido em 15 escolas, onde os encarregados de educação e as próprias escolas reportaram problemas durante a realização da prova de Matemática, tendo o Júri Nacional de Exames decidido dar “a possibilidade de os encarregados de educação escolherem pela validação da prova realizada, sem conhecimento da classificação, ou, em opção, anular a prova da 1.ª fase e realizar a prova na 2.ª fase como se da primeira fase se tratasse”, explicou o gabinete do ministério da Educação.

O ministério da Educação não esclareceu contudo quantos alunos estão nesta situação, quais as escolas onde ocorreram estes problemas e em concreto quais os problemas reportados que justifiquem esta opção.

Alunos não aprovados após exames do 9.º ano ficam automaticamente inscritos na 2.ª fase

Cerca das 14h45, o Júri Nacional de Exames enviou uma informação às escolas, à qual o Observador teve acesso, em como os alunos que se encontram “não aprovados após a realização das provas da 1.ª fase ficam automaticamente inscritos para a 2.ª fase de realização de provas do ensino básico”. “Assim, as escolas deverão introduzir os dados de todos estes alunos no programa informático ENEB e informar os respetivos encarregados de educação ou os próprios alunos, se maiores de idade, pelos meios de comunicação que considerarem mais eficazes”, lê-se na nota.

Quanto às datas dos exames de 2.ª fase, mantêm-se: 18 e 22 de julho, respetivamente para Português e Matemática. Já os prazos para pedir a reapreciação das provas foram alterados: começam a ser contados a partir do dia de afixação das pautas.