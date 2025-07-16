A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) voltou esta terça-feira a recomendar à Câmara a criação de um centro intergeracional com residência para idosos e creche na freguesia da Ajuda, nas instalações do edifício do Hospital Militar de Belém.

“A vontade da Câmara Municipal de Lisboa nesta matéria é, sem nenhuma dúvida, fazer neste equipamento um centro intergeracional. Acontece que o Hospital Militar de Belém é e sempre foi um espaço sob exclusiva gestão do Estado-Maior-General das Forças Armadas”, afirmou a vereadora dos Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde (CDS-PP), na reunião da AML.

Reforçando que a intenção é utilizar parte do complexo do Hospital Militar de Belém para instalar um centro intergeracional ao serviço da cidade, Sofia Athayde explicou que a decisão “não está nas mãos da Câmara”, uma vez que o espaço não é do município e “nunca houve qualquer acordo de transferência deste imóvel para a Câmara”, e também “não é uma questão de quem paga ou quem não paga”.

A AML apreciou esta terça-feira, em plenário, uma petição dirigida à Câmara de Lisboa e ao Governo para a construção de um centro intergeracional, com uma residência para idosos e uma creche, projeto que estava previsto para parte das instalações do antigo Hospital Militar de Belém, concretamente no Convento da Boa Hora.

Esta é a segunda petição apresentada pela Comissão de Moradores da Ajuda, tendo a primeira resultado na aprovação pela assembleia municipal, por unanimidade, em março de 2023, de uma recomendação à Câmara para que “concretize a criação de um centro intergeracional na freguesia da Ajuda, tal como foi prometido aos cidadãos”, há mais de 10 anos.

Apresentada em julho de 2024, a segunda petição foi desencadeada pela preocupação quanto à notícia de transformar as instalações do Hospital Militar de Belém, na Ajuda, num centro de acolhimento para cerca de 200 pessoas migrantes e/ou sem-abrigo, proposta que acabou por não avançar, também devido à contestação da população.

Por unanimidade, a AML decidiu esta terça-feira voltar a recomendar à Câmara a concretização de um centro intergeracional na Ajuda, a que se junta a ideia de instar o Ministério da Defesa para que ceda as instalações do edifício do Hospital Militar de Belém e/ou do Convento da Boa Hora.

Apoiando a luta da população pela criação de um centro intergeracional, o presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, Jorge Marques (PS), disse que, “infelizmente, nada mudou” com a recomendação da AML aprovada em 2023, e afirmou que a segunda petição pretende lembrar o que não se concretizou e exigir o cumprimento do que foi prometido.

O socialista destacou ainda o incumprimento da promessa eleitoral assumida pelo atual presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), que em 2021 se propôs a construir quatro centros intergeracionais no primeiro ano de mandato, nomeadamente na Ajuda, em Benfica, em Campolide e nas Avenidas Novas: “Transformou-se numa miragem, onde nada foi feito e só o tempo avançou”.

Sobre a cedência do complexo do Hospital Militar de Belém, que foi utilizado para resposta à pandemia de covid-19, o presidente da Junta de Freguesia da Ajuda criticou o impasse entre Câmara e Governo.

Dos Vizinhos da Ajuda, Paulo Ramos disse que o Hospital Militar de Belém, desativado desde 2012, foi alvo de um investimento no contexto da pandemia, com obras inicialmente orçamentadas em 650 mil euros, mas que atingiram 3,2 milhões de euros.

Nesta reunião, sob proposta do PS, a assembleia aprovou, por unanimidade, recomendações pela manutenção da Academia de Recreio Artístico nas suas atuais instalações e pelo combate à poluição luminosa.

A AML viabilizou também uma recomendação do PEV pela promoção da segurança na utilização da bicicleta, assim como uma proposta da Câmara quanto ao contrato-programa de 2025 a celebrar com a AIEL — Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, que prevê a transferência de 745.651 euros, a título de subsídio à exploração.