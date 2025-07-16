“Goeiedag, bonjour”. Dizendo duas palavras apenas — ambas querem dizer “bom dia”, mas em neerlandês e francês — um responsável por um comboio belga acabou por ser alvo de uma queixa de um passageiro, a que a Comissão Permanente para o Controlo Linguístico do país acabou mesmo por dar razão.

As tensões linguísticas e geográficas na Bélgica, país onde se fala, dependendo das regiões, francês ou neerlandês, ficaram ainda mais evidentes com este caso, que aconteceu em 2024. O passageiro não gostou do uso do cumprimento francês “bonjour” enquanto se encontravam na região de Flandres, onde se fala neerlandês, como relata o The Guardian.

Na sua página do Facebook, o responsável, Ilyass Alba, recuperou agora o caso a pretexto da decisão da comissão, contando que na altura o passageiro exigiu que se dirigisse a ele falando apenas em neerlandês. “A comissão estipula que enquanto o comboio ainda estiver em Flandres é proibido saudar os passageiros, mesmo oralmente, com “goeiedag bonjour. A comissão lembra que um funcionário só pode responder em francês se o passageiro se dirigir a ele em francês”.

Alba diz “compreender” que o passageiro tenha feito a queixa para “proteger a sua língua materna”, mas não que a comissão lhe dê razão. “A Comissão dá razão a isto apesar de virem passageiros do MUNDO INTEIRO visitar a Bélgica, sinal de um fechamento de espírito da parte de uma pequena elite de Flandres”, critica. “A comissão sabe que 100% destes comboios atravessam Flandres para chegar a Bruxelas? Qual é o respeito pelos francófonos enquanto o comboio atravessa Flandres?”.

Alba aproveita para agradecer pelo significativo apoio que tem recebido nas redes sociais, muitas vezes de pessoas que vêm, exatamente, da região de Flandres. E defende que é tempo de mudar a lei. “Um comboio desloca-se”, lamenta. No Facebook também passou a vender canecas com as duas palavras que usou para cumprimentar os passageiros, publicando as mensagens sempre nas três línguas oficiais do país (francês, neerlandês e alemão): “Uma ocasião para beber um chá ou um café à saúde do surrealismo belga”.

Bruxelas é oficialmente bilingue, mas a língua oficial de Flandres é o neerlandês e há, como este caso mostra, uma parte da população que defende uma aplicação muito estrita do uso da língua, recusando falar francês.

Como conta o The Guardian, a comissão criada em 1966 para policiar as regras sobre as línguas usadas na Bélgica defendeu que está a aplicar a lei, e que não lhe cabe fazer mudanças na legislação. Essas regras impõem que os funcionários dos comboios só falem neerlandês em Flandres, francês na zona do sul e ambas as línguas em Bruxelas. A mesma regra aplica-se a anúncios lidos e escritos.

A imprensa local escreve que a decisão da comissão deverá ter como consequência para Alba e para a empresa que opera aqueles comboios apenas uma admoestação. O ministro dos Transportes da Bélgica, Georges Gilkinet, defendeu que a aplicação “cega” das regras faz pouco sentido, tendo culpado os países de extrema-direita e nacionalistas por alimentarem este tipo de conflitos.