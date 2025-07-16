Isco é um daqueles jogadores com várias vidas. Apareceu no Valencia, brilhou no Málaga, saltou para o Real Madrid, aterrou no Sevilha e teve uma nova oportunidade no Betis: atualmente, aos 33 anos, é unânime a ideia de que um dos jogadores mais talentosos de uma geração acabou por passar ao lado de uma carreira que poderia ter sido ainda mais bem sucedida.

Ao fim de duas temporadas no Betis, Isco parece mesmo ter renascido para o futebol. Somou quase 70 jogos e mais de 20 golos, chegou à final da Liga Conferência, foi constantemente um dos melhores jogadores da La Liga e conseguiu regressar à seleção de Espanha depois de seis anos consecutivos sem ser convocado. Prestes a começar mais um ano na equipa de Sevilha, que vai disputar a Liga Europa, o internacional espanhol garante que ainda não pensa no final da carreira.

"Le seul responsable de mon échec, c'est moi." Isco, ancienne star déchue du Real Madrid, a retrouvé son football au Betis. À 33 ans, ce N°10 à l'ancienne nous a raconté sa route et son jeu???????? ISCO X FRANCE FOOTBALL, à Séville. Dispo sur @lequipe ????https://t.co/kaFlQBolp9 pic.twitter.com/IXwYcQIazk — Tom Bertin (@BertinTom) July 15, 2025

“Não tenho um último objetivo. Quero que seja eu a retirar-me do futebol e não o futebol a retirar-me a mim. Estou a viver um dos melhores momentos da minha carreira, sinto-me muito querido no Betis, tanto pelos meus companheiros como pelos adeptos”, explicou o avançado numa longa entrevista à France Football. Numa conversa sobre futebol puro, muito técnica e onde foi possível abordar tudo o que faz dentro de campo, Isco defendeu que a posição ’10’ que ocupa, atrás da referência ofensiva, está a desaparecer.

“Esta posição está a desaparecer, mas o Manuel Pellegrini deu-me a oportunidade no Málaga em 2011 e também me deu confiança e carinho. Aqui é igual. Tenho a sorte de ter um treinador que acredita nessa posição. Aconselha-me a manter-me sempre perto da bola e dá-me muita liberdade de movimentos. Além disso, esta temporada nomearam-me capitão pela primeira vez e isso é um grande orgulho”, atirou o jogador, que reencontrou no Betis o treinador chileno que o tinha orientado no Málaga no início da carreira.

Mais à frente, Isco lembra que sempre jogou no meio-campo e que tem a sorte de, atualmente, estar inserido no mesmo sistema tático tanto no Betis como na Espanha de Luis de la Fuente. “Gosto de levar a bola, de fintar, é assim que me sinto mais cómodo. Agora tenho sorte porque jogo em 4x2x3x1 no Betis e na seleção. O Barcelona também continua a acreditar nesta posição, vemos isso com o Dani Olmo e o Pedri. Um bom ’10’ é o maestro da orquestra, para o sermos temos de sentir o jogo, saber quando reduzir a velocidade ou acelerar, onde colocar a bola e quando. Somos nós a ditar o ritmo”, sublinhou, garantindo depois que não costuma estudar os adversários antes dos jogos.

“Nunca preparo os meus jogos, não sou daqueles que estudam o adversário. Quando estou em campo analiso tudo. Procuro a zona ideal para colocar a bola e causar danos ao oponente. Ajusto a minha localização em função do que vejo. A ideia é tirar o ‘6’ deles da zona em que tem de estar, se vejo que está muito próximo de mim afasto-me do jogo, aproximo-me do ala. Se me seguir, deixa espaço livre para um companheiro de equipa. Trata-se de sentir o jogo e adaptar. Acontece o mesmo com as fintas, é por instinto, a minha cabeça sabe o que o jogo está a pedir”, acrescentou.

Por fim, Isco não fugiu às perguntas sobre o Real Madrid — onde passou nove temporadas e conquistou praticamente tudo, mas também acumulou lesões e polémicas que acabaram por afastá-lo dos merengues. Atualmente, três anos depois de deixar o Santiago Bernabéu, assume as próprias responsabilidades. “Alguns treinadores apreciam-te mais do que outros, o futebol é assim. Tudo se tornou mais complicado para mim em Madrid depois de algum tempo. Quando não estás bem mentalmente isso nota-se no teu jogo. Estava a passar por um mau bocado, desportivamente e pessoalmente. Não sabia como recuperar. O único responsável pelo meu fracasso sou eu”, terminou.