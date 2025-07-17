Um homem de 69 anos morreu na quarta-feira à noite na sequência de uma colisão entre uma bicicleta e um automóvel ligeiro na Estrada Nacional (EN) 1 em Anadia, distrito de Aveiro, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O alerta para acidente foi dado pelas 20h33 de quarta-feira, na EN 1 na zona da Malaposta, Anadia. Do acidente resultou a morte de um homem, de 69 anos, que seguia no velocípede, referiu fonte da GNR.

Durante os trabalhos de socorro, a EN 1 esteve cortada em ambos os sentidos, e a situação normalizou-se pelas 23h00, acrescentou.

No local estiveram elementos dos bombeiros, do INEM e da GNR, que investiga as causas do acidente.