Portugal vai estar representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros na Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na sexta-feira, em Bissau, por acordo entre o Presidente da República e o primeiro-ministro.

Esta informação consta de uma nota publicada esta quinta-feira no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

“O Presidente da República e o primeiro-ministro acordaram que a chefia da delegação portuguesa à Cimeira da CPLP, em Bissau, é assegurada pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que, aliás, já se encontra na capital da Guiné-Bissau”, lê-se na publicação.

Não foi avançada uma justificação para esta decisão conjunta do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que é inédita quanto à representação de Portugal desde que se realizam cimeiras da CPLP.