A Casa Branca insistiu esta quinta-feira que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem sido transparente na condução do caso Jeffrey Epstein, magnata acusado de pedofilia e que morreu na prisão, enquanto aumentam as críticas da base de apoio do republicano.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, destacou em conferência de imprensa que a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, e o diretor e vice-diretor do FBI (polícia federal), Kash Patel e Dan Bongino, respetivamente, “passaram muitos meses a rever todos os ficheiros relacionados com Jeffrey Epstein e chegaram a conclusões, com base no que encontraram, no memorando que elaboraram e publicaram”.

Leavitt referia-se às conclusões apresentadas pelo FBI e pelo Departamento de Justiça na semana passada, que são consistentes com as informações publicadas em fevereiro.

Concluíram que Epstein não tinha uma lista de clientes e que se suicidou na prisão federal onde estava detido em agosto de 2019.

Esta decisão causou descontentamento entre os seguidores do movimento MAGA [“Make America Great Again”, “Engrandecer de Novo a América”, o principal slogan de Trump], que constituem a base de apoio do republicano e acreditam firmemente numa teoria da conspiração que o próprio nova-iorquino ajudou a disseminar à saída da Casa Branca, entre 2021 e 2025.

“O presidente tem sido transparente. Cumpriu as suas promessas ao povo norte-americano, mas não gosta de ver os democratas e os grandes meios de comunicação a cobrirem isto como se fosse a notícia mais importante com que o povo norte-americano se preocupa”, frisou Leavitt, perante questões persistentes sobre o caso.

A porta-voz enfatizou ainda que Trump afirmou que “se a procuradora-geral e o Departamento de Justiça encontrarem qualquer outra prova credível, devem fornecê-la ao povo norte-americano”, e afirmou que não há divergências entre o chefe de Estado e os seus apoiantes de base.

“O presidente e a sua equipa estão sempre em contacto com os seus apoiantes, que têm opiniões variadas e pertencem a diferentes espetros políticos. Penso que esta é uma das razões pelas quais este presidente é um grande presidente — está disposto a ouvir as perspetivas dos outros”, acrescentou.