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Pelo menos 38 pessoas morreram e 10 foram resgatadas da água na sequência de um naufrágio de um barco turístico no Vietname, avança a CNN, citando fontes de comunicação locais. O Wonder Sea (chamado também de Green Bay 58) transportava 53 pessoas, sendo que 48 delas eram turistas que visitavam o país e outras cinco eram tripulantes. As vítimas resgatadas foram transportadas para dois hospitais locais.

De acordo com o VN Express, o veleiro enfrentou uma tempestade por volta das 13h30 locais (7h30 em Portugal continental) quando se inclinou e virou. Cerca de 35 minutos depois o barco perdeu o sinal de GPS. A província mobilizou guardas de fronteira, marinha, polícia, autoridades portuárias, num total de 27 navios, dois barcos e 300 profissionais para o resgate e estabeleceu um centro de comando para organizar a busca pelas vítimas, que ainda está a decorrer.

A Baía de Halong, visitada por milhões de pessoas todos os anos, é um dos destinos turísticos mais populares do Vietname, e património da UNESCO. É famosa pelas águas azul-esverdeadas e as cerca de 1600 ilhas de calcário adornadas com florestas tropicais. O naufrágio terá acontecido nas proximidades da caverna Dau Go,uma das maiores da região. Em 2024, 30 navios afundaram na província costeira de Quang Ninh, ao longo da Baía de Halong, após serem atingidos pelo tufão Yagi, que provocou mais de 400 mortes no país.