Os humoristas Gilmário Vemba, Hugo Sousa e Murilo Couto foram impedidos de entrar em Maputo este domingo, 20 de julho, e ficaram retidos no aeroporto da capital de Moçambique. Os três fizeram um vídeo a relatar o ocorrido e a comunicarem que teriam que cancelar o espetáculo agendado para às 17h locais no Centro Cultural China Moçambique. O Observador sabe que os humoristas vão passar a noite a dormir nos bancos do aeroporto, devendo apanhar um voo para sair do país às 9h de segunda-feira.

O argumento usado para negar a entrada no país estará relacionado com os vistos. Os humoristas teriam vistos de turismo quando deveriam ter pedido um “visto especial para serviços culturais emitido apenas mediante autorização prévia do ministério da economia através dos serviços de cultura”. Gilmário Vemba, Hugo Sousa e Murilo Couto vinham de Luanda, onde apresentaram o espetáculo do grupo “Tons de Comédia”. A próxima apresentação está marcada para 1 de agosto em Brasília.

No vídeo partilhado no Instagram por volta das 17h em Portugal, os três humoristas contam o que lhes aconteceu e anunciam o cancelamento do espetáculo. “Antes de mais queremos pedir desculpa a todas as pessoas que já estão aí no teatro. Estamos aqui no aeroporto de Maputo e tivemos aqui um problema, que ainda não temos bem a certeza do que é”, disse o humorista Hugo Sousa, acrescentando: “Não nos deixam entrar no país”.

Gilmário Vemba também reage no mesmo vídeo. “Infelizmente não vamos conseguir fazer o espetáculo. Já cá estamos desde às 14h (13h em Portugal Continental) e ainda não temos um diferimento sobre qual vai ser o nosso destino a partir daqui. Provavelmente somos capazes de pernoitar neste hotel. E esperar pelo avião amanhã que nos mande para Portugal”.

Nos comentários do vídeo alguns fãs do humorista angolano relacionam o caso ao recente apoio público a Venâncio Mondlane. Em janeiro, Gilmário Vemba partilhou uma fotografia do principal opositor do regime moçambicano na qual escreveu: “Espalhar a todos que conheço que este é o atual presidente de Moçambique chama-se Venâncio Mondlane”.

O humorista também surgiu em fotografias e vídeos ao lado do rosto da oposição em julho, a divulgar a marca de roupa de Mondlane. Diante das notícias, Mondlane já reagiu. No Facebook escreveu: “Gilmário, meu irmão! Já estás batizado!”