O presidente do Conselho de Administração da RTP garantiu esta terça-feira, no parlamento, que não houve interferência política nem pressão para se proceder à reorganização da empresa, a qual era “absolutamente necessária” para a transformação digital.

Nicolau Santos falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na sequência da demissão da direção de informação da televisão e da reorganização da empresa, no âmbito de requerimentos do Livre e do PS.

“Não houve nenhuma interferência política”, nem “nenhuma pressão para procedermos essa reorganização”, a qual “era absolutamente necessária para proceder à transformação digital”, asseverou Nicolau Santos.

O gestor afastou ainda a ideia de ter havido qualquer intromissão sobre se alguém deveria ser exonerado ou nomeado, em resposta ao PSD.

Nicolau Santos reforçou que a RTP deve ser “ferozmente independente e os seus diretores devem manter essa independência”, o que é fundamental para manter um clima de confiança.

Quando questionado quando é que o Governo foi informado sobre a exoneração do diretor de informação da televisão, o gestor disse que tal aconteceu “imediatamente depois” de ter informado o jornalista António José Teixeira da sua demissão.

“Informei o dr. Leitão Amaro [ministro da tutela] depois de termos falado com António José Teixeira”, no dia 23 de junho, disse.

O presidente da RTP salientou que o plano de reorganização tem vindo “a ser estudado há já muito tempo” que visa “recuperar o atraso na RTP” nas suas infraestruturas que têm mais de 20 anos.

O investimento previsto para os próximos quatro anos ronda os 70 milhões de euros, cerca de 18 milhões este ano.

“É um investimento muito significativo em infraestruturas físicas, em maquinaria e em rejuvenescimento no nosso quadro de pessoal”, acrescentou.

Relativamente à escolha de Vítor Gonçalves para diretor de informação, destacou que este tem um “currículo impressionante” no trabalho que tem desenvolvido ao longo de 33 anos na RTP “e no quadro das pessoas que estariam disponíveis para assumir com uma visão de futuro” era a “pessoa indicada”.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu na segunda-feira parecer favorável à nomeação de Vítor Gonçalves.