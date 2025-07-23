O atual presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, será o cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP nas autárquicas, que terá como nome o movimento independente pelo qual venceu as eleições de 2021.

Ao contrário do anunciado em fevereiro pelo movimento Figueira a Primeira (FAP), Pedro Santana Lopes não será recandidato pelo movimento, mas antes candidato independente que encabeça a coligação do PSD/CDS-PP, segundo nota de imprensa da comissão política concelhia do CDS, dando nota do acordo formalizado entre aquelas forças políticas.

O acordo entre CDS-PP e PSD “estabelece que ambos os partidos concorrerão coligados às eleições autárquicas de 2025, apresentando listas conjuntas à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e a todas as assembleias de freguesia do concelho da Figueira da Foz“, tendo como candidato à liderança do município Pedro Santana Lopes, afirmou a concelhia em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a mesma nota, o acordo foi aprovado pelo Conselho Nacional do CDS-PP, a 21 de julho, depois de em fevereiro a Comissão Política Nacional do PSD ter aprovado o apoio à recandidatura do antigo primeiro-ministro à Câmara da Figueira da Foz.

De acordo com o CDS-PP, a coligação terá como nome Figueira a Primeira, designação igual ao movimento independente pelo qual Pedro Santana Lopes conquistou o município da Figueira da Foz, em 2021.

A lei impede que movimentos independentes integrem coligações partidárias às eleições autárquicas.

Questionado pela Lusa, Pedro Santana Lopes disse que a composição das próprias listas ainda não está fechada, mas assegurou que terá “carta branca” para fazer a equipa que concorre à Câmara Municipal.

“Até pode haver elementos de todos os partidos, mas não tem de haver. Na Câmara, não há qualquer condição”, esclareceu.

Questionado sobre o porquê de optar por encabeçar uma coligação e não voltar a candidatar-se pelo movimento Figueira a Primeira, Pedro Santana Lopes disse que tal será esclarecido quando a sua recandidatura for apresentada.

Esta será a primeira vez que Pedro Santana Lopes concorrerá pelo PSD desde que deixou o partido em 2018, depois de o ter liderado entre 2004 e 2005, altura em que foi também primeiro-ministro.

O antigo primeiro-ministro governa o município figueirense desde 2021, pela segunda vez, depois de ter sido presidente de Câmara duas décadas antes, entre 1997 e 2001.

Nas últimas autárquicas, foi eleito como independente sem maioria absoluta, com 40,39% dos votos e quatro mandatos, os mesmos que o PS (38,39%), que liderava anteriormente aquele município do distrito de Coimbra.

Face à composição do executivo (nove vereadores), Pedro Santana Lopes fez um acordo com o então líder local do PSD, Ricardo Silva, único vereador social-democrata eleito na Câmara da Figueira da Foz, para garantir a maioria do executivo, a partir de junho de 2023.

Na altura, o PSD teve 10,83% dos votos, já o CDS-PP foi a força menos votada no concelho, com 1,16%.