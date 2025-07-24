A Câmara de Vila do Conde, no distrito do Porto, aprovou esta quinta-feira, em reunião do executivo, a doação de um conjunto de terrenos para a ampliação do complexo desportivo do Rio Ave, anunciou o clube da I Liga de futebol.

Em causa está uma parcela com 17 mil metros quadrados, contígua à parte norte do estádio, para onde está projetada a construção de um campo de treinos, com relva natural, de apoio às várias equipas, e um mini-estádio, também com relva natural.

Para o local, estão ainda previstas áreas ajardinadas, de lazer e de estacionamento, numa intervenção que se enquadra, posteriormente, num plano de desenvolvimento global que o clube tem para o seu complexo.

Nessa segunda fase, o Rio Ave pretende, nos próximos anos, construir um novo edifício anexo ao estádio, para instalações de apoio ao futebol profissional, uma nova bancada nascente e renovar os dois principais relvados sintéticos da academia.

“É com enorme satisfação que o Rio Ave reconhece esta medida, que lhe permitirá projetar de imediato o crescimento e ampliação do seu Complexo Desportivo, o que será fundamental para expandir, melhorar e reforçar a sua aposta formativa”, reagiu o clube vila-condense, em comunicado.

O emblema da foz do Ave, que agradeceu a disponibilidade da autarquia liderada pelo socialista Vítor Costa para esta doação dos terrenos, considerou que o projeto do clube “vai criar uma nova centralidade” na cidade.

“A atual direção, presidida por Alexandrina Cruz, tem procurado sensibilizar a autarquia para a importância deste passo, não apenas para o crescimento e afirmação do clube, mas também para a criação de uma nova centralidade da cidade nesta zona nascente, porta de entrada privilegiada no centro urbano de Vila do Conde”, pode ler-se no mesmo texto.

Já o presidente da autarquia, Vítor Costa, que revelou que a medida foi aprovada pelos elementos do PS e PSD e que teve voto contra do movimento NAU, disse que a decisão “representa um compromisso claro com o desenvolvimento desportivo, social e urbano do nosso concelho”.

“O Rio Ave é um símbolo de excelência e dedicação, e a sua ação vai muito além do futebol profissional. É responsável por promover a prática desportiva a centenas de crianças e jovens, contribuindo de forma decisiva para a formação de cidadãos e para a coesão social do nosso território. O município tem, por isso, o dever cívico de apoiar as instituições que trabalham diariamente pelas pessoas e para as pessoas”, disse o autarca, numa nota enviada à Lusa.

Vítor Costa esclareceu que a medida [da doação do terreno] foi “devidamente validada pelos serviços técnicos de Planeamento e Urbanismo” e que foi uma decisão “de visão e responsabilidade, assente em critérios técnicos e estratégicos”.

“O projeto apresentado para esta área, situada na zona norte-nascente da cidade, será uma mais-valia para Vila do Conde. Para além de reforçar a missão do Rio Ave, contribuirá significativamente para a valorização de um território que durante décadas esteve subaproveitado. É a criação de uma nova centralidade urbana, com impacto direto na mobilidade, na dinamização da economia local e na melhoria da qualidade de vida da população”, acrescentou o autarca.