A Espanha qualificou-se esta quarta-feira pela primeira vez para a final de um Campeonato da Europa feminino de futebol, ao vencer a Alemanha, por 1-0, após prolongamento, reeditando, com a Inglaterra, a final do Mundial2023.
Aitana Bonmatí, vencedora da Bola de Ouro em 2023 e 2024, desempatou o encontro, aos 113 minutos, assegurando a estreia da seleção espanhola, atual campeã do mundo, no jogo decisivo de Europeus, afastando a Alemanha, que ergueu o troféu continental oito vezes (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 e 2013) e foi finalista na última edição.
No domingo, a Espanha vai reencontrar Inglaterra, que venceu na final do Mundial2023, defende o título europeu conquistado em 2022 e disputa pela quarta vez uma final, depois das derrotas em 1984 e 2009.
O encontro decisivo da 14.ª edição do Europeu, no qual Portugal não superou a fase de grupos pela terceira vez seguida, está marcada para o St. Jakob-Park, em Basileia, a partir das 18h30 locais (17h30 em Lisboa).