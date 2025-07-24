Um jovem, de 21 anos, “fortemente indiciado” de ser um dos quatro suspeitos, dos crimes de roubo agravado e sequestro numa moradia no Cacém, Sintra, em abril, foi detido, encontrando-se em prisão preventiva, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que a vítima, um homem, terá sido induzida, através de uma aplicação de encontros online, a permitir o acesso à residência, onde acabou por ser ameaçado com arma de fogo.

Segundo a PJ, o jovem detido trata-se do quarto e último suspeito, após investigação levada a cabo pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo daquela polícia. “Os suspeitos subtraíram-lhe diversos bens, nomeadamente a viatura e os cartões bancários, estes últimos posteriormente utilizados para levantamento indevido de numerário”, refere a nota.

No decurso da investigação, foi possível apurar a existência de um grupo composto por quatro coautores, três dos quais — uma mulher de 22 anos e dois homens, de 18 e 22 anos — foram anteriormente detidos, encontrando-se os dois últimos em prisão preventiva.

As várias diligências desenvolvidas pela PJ permitiram agora identificar, localizar e deter o último suspeito, o qual foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado também em prisão preventiva.