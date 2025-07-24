A produção total de carne aumentou 4,8% em 2024 face a 2023, para 947 mil toneladas, mas o volume de produtos lácteos diminuiu, sobretudo devido à quebra de 6,8% do leite para consumo, anunciou esta quinta-feira o INE.

De acordo com as Estatística Agrícolas 2024 do Instituto Nacional de Estatística (INE), a produção de carne de reses (493 mil toneladas, incluindo a carne de bovinos, suínos, ovinos, caprinos e equídeos) cresceu 5,2% e a produção de carne de animais de capoeira (inclui galináceos, perus e patos) cresceu 4,6%, tendo atingido as 440 mil toneladas.

As carnes de bovino (102 mil toneladas), suíno (376 mil toneladas) e ovino (13,9 mil toneladas) registaram aumentos de 3,4%, 5,5% e 12,0% respetivamente, enquanto a carne de caprino (1,0 mil toneladas) recuou 9,6%. Já a produção de carne de frango (358 mil toneladas) cresceu 6,2%, tal como a carne de peru, que cresceu 1,6%, para uma produção de 50,9 mil toneladas. Pelo contrário, a carne de pato (11,4 mil toneladas), registou uma descida de 10,2% em relação a 2023.

Os dados do INE indicam ainda que a produção bruta de ovos de galinha totalizou 155 mil toneladas em 2024, um aumento de 1,4%, com o volume de ovos para consumo (132 mil toneladas) a crescer 0,7% e o de ovos para incubação (23,0 mil toneladas) a aumentar 5,9% face a 2023.

Em sentido inverso, a produção total de leite ascendeu a 1.970 milhões de litros, registando uma diminuição de 1,3% face a 2023, com o volume de leite de vaca (1.879 milhões de litros) a recuar 1,2% e os leites de ovelha e cabra 4,3% e 5,4%, respetivamente.

Em 2024, a produção da indústria de laticínios nacional apresentou um menor volume total de produtos lácteos, em resultado do decréscimo nos produtos frescos (leite para consumo inferior em 6,8%, para 622 mil toneladas), já que o volume total de produtos transformados teve uma variação “pouco significativa” (-0,6%).

A produção de queijo cresceu 2,0%, tal como manteiga e o leite em pó, que aumentaram 6,2% e 7,7%, respetivamente.