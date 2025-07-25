Na cerimónia de receção de João Lourenço no Palácio de Belém, no início de uma visita de três dias do Presidente angolano a Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que “os dois Presidentes estão permanentemente em contacto, traduzindo aquilo que é a realidade dos nossos povos”. “Fomos fiéis aos nossos povos, que estão em permanente contacto”, garantiu.

O Presidente da República notou que “temos em Portugal uma enorme, querida, respeitada e fecunda comunidade angolana, muito estável, que aumentou recentemente e sendo sempre uma das três primeiras comunidades em Portugal”.

“Necessitamos uns dos outros e sabemos que só ganhamos em tratarmo-nos bem uns aos outros, porque quem trate mal é maltratado”, assegurou ainda. E acrescentou: “Governantes e leis passam, mas os povos ficam”. As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa surgem um dia depois de enviar a Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional.

Marcelo saudou a presença dos “80 mil irmãos angolanos”, a viver e trabalhar em Portugal “em todas as áreas de atividades”. Mencionou os “estudantes, investigadores, artistas, gestores, empresários” e muitos mais. Destaca em concreto os angolanos que ocupam cargos no setor social, de cuidados formais e informais e ainda na Saúde.

“Os nossos irmãos angolanos sentem-se bem em Portugal e os nossos compatriotas sentem-se bem em Angola. E por isso em momentos cruciais sofrem por aquilo que são desafios comuns”, afirma ainda o Presidente.

João Lourenço agradece a Marcelo por ter sido o chefe de Estado português que mais vezes visitou Angola