Marcelo dá guião para chumbo da Lei dos Estrangeiros. AD acredita que passa no TC e vai insistir se não passar

O Presidente da República, conceituado constitucionalista, não se limitou a enviar a nova Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional, como deu praticamente um guião para o chumbo. Os argumentos de Marcelo Rebelo de Sousa no pedido de fiscalização preventiva arrasam o diploma negociado entre AD e Chega, quer do ponto de vista jurídico, quer político. Mas a AD não vai desistir. Desde logo, explica um dirigente do PSD ao Observador, o Governo tem a “profunda convicção” que os juízes do TC “vão aprovar a lei”. E, mesmo que venha a travar algumas normas, a ordem na AD é clara: “Insistir, com alterações, até passar“.

O Governo e a AD não estão interessados, diz outra fonte do PSD ao Observador, em “comprar uma guerra” com o Presidente em fim de mandato. Mas a mesma fonte deixa um aviso para Belém: “É bom que não seja uma força de bloqueio até março, porque nós, como diz o ‘PM’, não temos pressa, mas não temos tempo a perder”. Apesar de atentos, em público, a ordem é: não atacar o Presidente.

A decisão não surpreendeu o Governo, tendo em conta aquilo que já tinha sido o feedback presidencial sobre a Lei dos Estrangeiros. O Governo já vinha a abrir o air bag para acomodar o impacto do envio do diploma para o Tribunal Constitucional. Sempre, claro, sem afrontas públicas ao chefe de Estado. O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, garantia ao Observador na semana passada que o Governo ia respeitar uma decisão de Marcelo mesmo que lhe fosse desfavorável: “Seja qual for a decisão do Presidente da República, será com certeza fundamentada e terá que ser respeitada. E a Constituição diz-nos exatamente quais são os caminhos que têm de se seguir subsequentemente.”

Antecipava também o que aconteceria em caso de pedido de fiscalização preventiva: “O Governo aguardará serenamente a pronúncia do Tribunal Constitucional, que terá também que ser respeitada.” Já aí o governante admitia seguir por outros caminhos, que podiam passar pela reformulação do diploma: “Se não for esta a solução, pois a nossa democracia permite muitas outras soluções e nós aguardamos com serenidade”.