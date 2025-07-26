1250,3kWh poupados 1250,3 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Bombeiros revelam "mais um parto" em ambulância na autoestrada A1 por "indisponibilidade" de três hospitais

Este artigo tem mais de 1 ano

A Liga dos Bombeiros Portugueses revelou "mais um parto realizado pelos bombeiros" e deu conta de que três hospitais mostraram indisponibilidade para receber a grávida.

Um bebé nasceu numa ambulância, em plena autoestrada A1, quando os bombeiros se deslocavam para Leiria, depois de três hospitais não terem tido disponibilidade para receber a grávida. A revelação foi feita pela Liga dos Bombeiros Portugueses, no Facebook. À SIC Notícias, o Ministério da Saúde garantiu que havia unidades hospitalares com urgências de Ginecologia/Obstetrícia abertas.

Mais um parto realizado pelos bombeiros“, lê-se na publicação feita pela Liga dos Bombeiros Portugueses, numa altura em que têm sido noticiados vários nascimentos de bebés a bordo de ambulâncias. Desta vez, o bebé nasceu pelas mãos de três profissionais dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, que “realizaram um parto em plena A1, ao KM 110, quando se deslocavam para o Hospital de Santo André, em Leiria”.

Na publicação, justifica-se que a ambulância seguia a caminho de Leiria “por indisponibilidade dos hospitais de Santarém, Vila Franca de Xira e Caldas da Rainha em receberem a grávida”. “De salientar que este parto foi realizado sem qualquer apoio diferenciado. Este é mais um dos muitos partos que têm sido feitos em ambulâncias dos bombeiros”, acrescenta a mesma publicação.

O Ministério da Saúde garantiu, em declarações à SIC Notícias, que a resposta estava assegurada pela “urgência de Ginecologia/Obstetrícia da unidade hospitalar de Caldas da Rainha, com disponibilidade 24 horas, bem como pela urgência do Hospital de Abrantes, que esteve operacional até à meia-noite”. A Liga dos Bombeiros Portugueses não referiu a unidade de saúde de Abrantes, mas garantiu que o hospital das Caldas da Rainha demonstrou “indisponibilidade”.

Proponha uma correção, sugira uma pista: ifigueiredo@observador.pt

Recomendamos

Incêndios

Duzentos bombeiros combatem fogo em Fornos de Algodres

Em atualização
Bombeiros

Bombeiros alertam para falta de apoio a corporações

Acidente Rodoviário

Rodoviária “está a avaliar” origem do despiste em Beja

Incêndios

PJ investiga incêndio em restaurante de Viana do Alentejo

Populares
Habitação e Urbanismo

MP recusa processo sumário para detidos do Porto

Protestos

Protestos. PSP encontrou três cocktails molotov no Rossio

Estados Unidos da América

Jato cai na Florida. Nove pessoas a bordo morreram

Habitação e Urbanismo

Embaixada dos EUA em Lisboa alerta cidadãos para protestos

Últimas
Noticiário

As notícias das 12h

Europa

Baixas reservas de gás ameaçam prolongar tensão no mercado

Greve

Técnicos superiores de diagnóstico em greve dias 19 e 20

Crime

PJ deteve jovem na Guarda por tentativa de homicídio do pai

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.