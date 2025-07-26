Bombeiros revelam "mais um parto" em ambulância na autoestrada A1 por "indisponibilidade" de três hospitais

Um bebé nasceu numa ambulância, em plena autoestrada A1, quando os bombeiros se deslocavam para Leiria, depois de três hospitais não terem tido disponibilidade para receber a grávida. A revelação foi feita pela Liga dos Bombeiros Portugueses, no Facebook. À SIC Notícias, o Ministério da Saúde garantiu que havia unidades hospitalares com urgências de Ginecologia/Obstetrícia abertas.

“Mais um parto realizado pelos bombeiros“, lê-se na publicação feita pela Liga dos Bombeiros Portugueses, numa altura em que têm sido noticiados vários nascimentos de bebés a bordo de ambulâncias. Desta vez, o bebé nasceu pelas mãos de três profissionais dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, que “realizaram um parto em plena A1, ao KM 110, quando se deslocavam para o Hospital de Santo André, em Leiria”.