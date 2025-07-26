Bombeiros revelam "mais um parto" em ambulância na autoestrada A1 por "indisponibilidade" de três hospitais

Um bebé nasceu numa ambulância, em plena autoestrada A1, quando os bombeiros se deslocavam para Leiria, depois de três hospitais não terem tido disponibilidade para receber a grávida. A revelação foi feita pela Liga dos Bombeiros Portugueses, no Facebook. À SIC Notícias, o Ministério da Saúde garantiu que havia unidades hospitalares com urgências de Ginecologia/Obstetrícia abertas.
“Mais um parto realizado pelos bombeiros“, lê-se na publicação feita pela Liga dos Bombeiros Portugueses, numa altura em que têm sido noticiados vários nascimentos de bebés a bordo de ambulâncias. Desta vez, o bebé nasceu pelas mãos de três profissionais dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, que “realizaram um parto em plena A1, ao KM 110, quando se deslocavam para o Hospital de Santo André, em Leiria”.
Na publicação, justifica-se que a ambulância seguia a caminho de Leiria “por indisponibilidade dos hospitais de Santarém, Vila Franca de Xira e Caldas da Rainha em receberem a grávida”. “De salientar que este parto foi realizado sem qualquer apoio diferenciado. Este é mais um dos muitos partos que têm sido feitos em ambulâncias dos bombeiros”, acrescenta a mesma publicação.
O Ministério da Saúde garantiu, em declarações à SIC Notícias, que a resposta estava assegurada pela “urgência de Ginecologia/Obstetrícia da unidade hospitalar de Caldas da Rainha, com disponibilidade 24 horas, bem como pela urgência do Hospital de Abrantes, que esteve operacional até à meia-noite”. A Liga dos Bombeiros Portugueses não referiu a unidade de saúde de Abrantes, mas garantiu que o hospital das Caldas da Rainha demonstrou “indisponibilidade”.