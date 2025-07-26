O Liverpool anunciou um conjunto de “tributos permanentes” a Diogo Jota, desde logo a criação de um programa especial de futebol de formação em nome do internacional português. Além disso, os colegas de equipa vão entrar em campo com um escudo nas camisolas até ao fim da época. Antes, o Liverpool já tinha eternizado o número 20 das camisolas do clube inglês, retirando a possibilidade de um jogador, nas equipas principais ou formação, o poderem utilizar.

Num comunicado deste sábado, o clube britânico recordou as “milhares de homenagens” feitas a Diogo Jota num “comovente memorial” nas imediações do estádio de Anfield e explicou que esses tributos foram gradualmente removidos ao longo da última semana e “cuidadosamente separados e armazenados em segurança”.

“Os tributos florais serão compostados e usados em canteiros de flores em todos os locais do clube, incluindo em Anfield, nos centros de treinos AXA e AXA Melwood”, pode ler-se na nota, onde se acrescenta que os restantes objetos serão “reciclados por uma empresa especializada” e usados para “ajudar a criar uma estátua” que se tornará num local de homenagem a Diogo Jota. Nos arredores do estádio foi também criada uma área para que as pessoas continuem a prestar tributo ao português.

O Liverpool revelou ainda que os lucros das camisolas estampadas com o nome e número que Diogo Jota, nas lojas oficiais do clube, irão para a Fundação LFC — organização que se comprometeu a criar um programa especial de futebol de formação em nome do jogador que morreu num acidente de carro, quando regressava a Inglaterra para iniciar a pré-época.

A partir de agosto, os jogadores usarão o emblema “Forever 20” nas camisolas e este permanecerá durante toda a temporada. E durante a pré-temporada os equipamentos terão um emblema a dizer “Diogo J. 20”.

Forever our number 20 ❤️ pic.twitter.com/lXSyihohEK — Liverpool FC (@LFC) July 26, 2025

O Liverpool garante que os adeptos vão ter a oportunidade de prestar homenagem em todos os jogos da pré-temporada, nomeadamente no dia 4 de agosto, quando o clube voltar a jogar em casa. Durante todo o ano, no início de cada jogo será feita uma homenagem com flores a recordar Diogo Jota.