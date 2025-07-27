O guarda-redes Franco Israel deixou o Sporting, com quem foi bicampeão português de futebol, e reforçou o Torino, anunciou este domingo o clube da Liga italiana nas redes sociais.

“O Torino está satisfeito por anunciar a aquisição permanente de Franco Israel ao Sporting, assinando com ele um contrato válido até 30 de junho de 2028, com mais uma temporada de opção”, pode ler-se em comunicado dos italianos.

Desde 2022 nos verdes e brancos, por quem cumpriu 53 jogos e conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal, o guarda-redes internacional uruguaio recorreu às redes sociais para se despedir, tendo encontrado nos leões “um clube gigante, uns adeptos magníficos e um grupo de companheiros excecional”.

“Foram três anos de títulos, aprendizagens, experiências e memórias que levarei para sempre no meu coração. Saio feliz, orgulhoso e muito grato a todos os que me acompanharam nesta etapa da minha carreira”, escreveu o jogador de 25 anos.

O guardião raramente foi primeira escolha em Portugal, sendo primeiro suplente de Antonio Adán, em 2022/23, agarrando a titularidade na época seguinte ao veterano espanhol, e na época transata perdendo esse estatuto para o ‘reforço’ Rui Silva, já depois de o bósnio Vladan Kovacevic não ter convencido.

Prometendo “permanecer sempre próximo e atento a este clube maravilhoso, porque sempre se regressa aos lugares onde se foi feliz”, o guarda-redes regressa agora a Turim, cidade onde jogava, mas pelo rival Juventus, antes de se mudar para Lisboa.

O Sporting, de resto, já se tinha reforçado na posição, fazendo regressar João Virgínia ao clube para apoiar o número um da baliza, Rui Silva.