Nunca tinha acontecido, há muito que se percebia que ia acontecer. Menos de um mês depois do Critério du Dauphiné que juntou muitos dos melhores corredores da atualidade, o pódio do Tour preparava-se para ser um remake desse pódio com Tadej Pogacar a vencer Jonas Vingegaard e Florian Lipowitz, o melhor do resto das outras equipas que não UAE Team Emirates e Visma-Lease a Bike. Os capítulos da luta foram diferentes, o resultado acabou por ser igual. Agora, em Paris, chegava o dia da consagração… de forma diferente.

Ao contrário do que costuma acontecer, a última etapa da Volta a França não se resumia apenas às habituais fotografias da praxe das equipas entre o copo de champanhe do vencedor virtual, com as três passagens pela zona de Montmartre a prometerem colocar em ação o bichinho de vitória de Tadej Pogacar antes da chegada aos Campos Elísios. Podia haver ainda (mais) história pelo meio: era preciso recuar mais de quatro décadas até Bernard Hinault para se encontrar um vencedor do Tour a terminar a derradeira tirada em Paris no top 3 (1982). Num dia de consagração, esse era um dos pontos de interesse em torno do extraterrestre.

“Está mais ou menos feito mas até cruzar a linha de meta em Paris tenho de continuar concentrado com a equipa. Espero que amanhã [domingo] seja um dia tranquilo. Estamos todos cansados, veremos após a primeira subida como nos sentimos e se tentamos vencer ou apenas desfrutamos”, comentara o esloveno este sábado, sem esquecer o abandono de João Almeida após queda. “Estou mesmo triste por termos perdido o João porque a sua presença tornaria a última semana um pouco menos stressante para nós. Podíamos ter aspirado a mais uma boa classificação na geral e a outra vitória nos Alpes mas nunca saberemos… O resto da equipa foi incrível desde o primeiro dia ao último quilómetro. Sem eles, este Tour seria miserável. Estou tão feliz por fazer parte deste grupo”, acrescentou o líder da UAE Team Emirates na antecâmara do final.

Tadej Pogačar, Tour de France champion ???????????? Carrying the Yellow Jersey for 13 stages this year, @TamauPogi claimed four stage wins on his way to overall victory ???? #WeAreUAE#TDF2025 title, retained ???? pic.twitter.com/R5san5Wid5 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 27, 2025

Apesar de ter apenas 26 anos, Pogacar preparava-se para vencer o seu quarto Tour, igualando o registo de Chris Froome e ficando apenas a uma vitória de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. A isso juntava ainda mais um Giro, o que fazia com que entrasse num lote com Alfredo Binda, Primoz Roglic, Gino Bartali e Felice Gimondi com cinco triunfos em Grandes Voltas. As Clássicas, todos os Campeonatos do Mundo e os Jogos Olímpicos estarão sempre na mente do esloveno mas a distância para nomes como Eddy Merckx (11), Bernard Hinault (dez), Jacques Anquetil, Fausto Coppi, Miguel Indurain, Chris Froome ou Alberto Contador (sete) será também uma questão de tempo até ser alcançada.

53 – Plus haut total de Maillots Jaunes endossés sur le Tour de France : 111- Eddy Merckx

79 – Bernard Hinault

60 – Miguel Indurain

59 – Christopher Froome

53 – Tadej Pogacar ???? Hégémonie. #TDF25 pic.twitter.com/Q00EfmFxeu — OptaJean (@OptaJean) July 27, 2025

With that, the #TDF2025 is over and Tadej Pogačar is a four-time Tour de France champion! ???????????? It’s a fourth Tour de France title in six years for Tadej and UAE Team Emirates-XRG. #WeAreUAE ???? Yellow Jersey

????⚪️ KOM Jersey

???? Five stage wins

???????? One very special team pic.twitter.com/IbNl2eQHfv — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 27, 2025

As cartas estavam na mesa, sendo que as previsões meteorológicas acabaram por deitar por terra qualquer possibilidade de uma “surpresa” de última hora por assumir os tempos a 50 quilómetros da meta como os tempos que ficariam para a classificação geral, colocando assim menos “riscos” antes da primeira passagem por Montmartre e numa fase em que Lipowitz rodava com um pequeno avanço de dez segundos sobre o pelotão a par de Quinn Simmons. Ou seja, contas feitas, as primeiras movimentações mais a sério só surgiram a 40 quilómetros do final, na preparação para a primeira subida ao mítico local da capital francesa.

???? 3 semaines, 21 étape, une seule histoire : la quête du ???????????????????????????? ???????????????????? ????#TDF2025 #MaillotJauneLCL pic.twitter.com/Udd0UINox5 — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 27, 2025

Julian Alaphilippe foi o primeiro a atacar na subida, Victor Campenaerts respondeu ao francês, Pogacar veio para a frente do grupo a fechar o espaço a mostrar que iria mesmo lutar pela etapa. O esloveno ainda rodou na frente mas o facto de haver mais 20 quilómetros até à subida seguinte, com passagem pelo Louvre entre outros pontos históricos de Paris, fez com que o ritmo abrandasse, permitindo que o grupo aumentasse antes de começar a chover mais com tudo o que isso trazia de riscos na subida empedrada e depois na descida. A segunda subida fez o corte definitivo, com Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Jorgenson, Mohoric, Trentin e Ballerini a ficarem como candidatos face ao avanço de 25/30 segundos para o grupo perseguidor.

???????????? @WoutvanAert DROPS @TamauPogi in the last climb up Montmartre ! ???????????? ???????????? WOUT VAN AERT DISTANCE POGACAR ????????????#TDF2025 pic.twitter.com/Dl7Z4acN5Q — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

The moment when everything changed ???? Le moment où tout a basculé ????#TDF2025 pic.twitter.com/9Q44HV8Zbp — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

Apesar de saber que tinha apenas de terminar a etapa para conquistar a amarela, tendo em conta os tempos “fechados” a 50 quilómetros da meta, Pogacar fez questão de demonstrar mais uma vez que aquilo que lhe dá mais prazer é lutar por vitórias no ciclismo – por mais que tenha dito que estava cansado e que só queria ir para casa. Chegava a última subida do dia, com o esloveno de novo a atacar mas com todos os opositores a conseguirem segurar-se sem partir o bloco até Wout van Aert atacar e deixar Pogacar para trás, mostrando que havia mais um humano a ser melhor do que o extraterrestre além de Mathieu van der Poel. Quando nada o fazia prever, houve um outro belga a brilhar em Montmartre depois da demonstração de classe de Remco Evenepoel nos Jogos Olímpicos e a tirar ao extraterrestre a possibilidade de fechar o Tour com chave de ouro.

Are you not entertained ? We are back in Paris for final stage of the Tour. With a new addition to the parcours, it was here that the firework was lit and the explosion that followed was of heroic proportions. ▶️ Welcome to the final highlights show of the #TDF2025 pic.twitter.com/Xm1SXGneP9 — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025