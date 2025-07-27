Luxo à beira-mar, turismo rural, e noites no museu: 14 novos hotéis a descobrir

Verão e calor nem sempre é motivo para a ir à praia — mas quem prefere passar as férias à beira-mar pode experimentar alguns dos quatro novos hotéis do Algarve especialmente desenhados para este tipo de turismo. Desde os grandes resorts com piscina, passando pelos conceitos boutique e villas privativas, há opções para os casais, as famílias ou quem procura tempo de diversão e descanso a sós. Já para quem prefere o turismo rural, há novos estabelecimentos hoteleiros no Alentejo para uma experiência de verdadeiro contacto com a natureza, com uma componente de sustentabilidade. Para os que privilegiam a experiência hoteleira, há opções com antigos estrela Michelin, palácios do século XVI, ou temáticos, em que o design é o protagonista. De norte a sul do país, incluindo os Açores, selecionámos 14 hotéis que ainda cheiram a fresco.
Casa da Calçada, Amarante
Largo do Paço 6, 4600-017 Amarante
Um palácio imponente do século XVI que recebeu um investimento de 15 milhões de euros ao longo de dois anos de remodelações. O Casa da Calçada, hotel 5 estrelas em Amarante comprado nos anos 1960 por Manuel António da Mota, fundador da Mota-Engil, reabriu no último mês de abril. Com projeto do arquiteto Pedro Guimarães e design de interiores de Pilar Paiva de Sousa, o hotel tem 35 quartos de diferentes tipologias com estilo clássico e elegante, que se mistura com a história do prédio. Junto do hotel reabre também o restaurante Largo do Paço, que já teve uma estrela Michelin (e a quer recuperar), com o chef Francisco Quintas, o chef mais jovem a ganhar uma estrela, em 2024 com o 2Monkeys, ao lado de Vítor Matos. O ítalo-argentino Emiliano Savio comanda o Canto Redondo, além de assinar as criações pasteleiras e os espaços de degustação do Casa da Calçada. As diárias começam nos 230 euros.
MS Collection Mosteiro de Arouca
Largo Santa Mafalda, 4540-101 Arouca
A reconstrução parcial do mosteiro do século X, Monumento Nacional desde 1910, resultou no hotel cinco estrelas que abriu portas no início de abril. No mesmo prédio onde residiu D. Mafalda, a neta de D. Afonso Henriques, estão os 53 quartos de diferentes tipologias, com destaque para a suíte real — duplex com dois quartos e vista para a serra. A área exterior inclui piscina e o hotel ainda conta com o restaurante Heritage 1220. A diária com pequeno-almoço começa a 198 euros, com desconto especial online.
The Manor House Celeirós
EN 323 – 5060-020 Celeirós, Douro
A longa história destes terrenos inclui a sua resistência ao ataque da filoxera, nas últimas décadas do século XIX. Fazendo um rápido fast forward para 2024, foi neste ano que a The Fladgate Partnership adquiriu a Quinta do Portal. Agora, serve uma nova proposta de enoturismo nesta propriedade centenária, em Sabrosa. Até final da década de 90 do século XX ficou conhecida como Quinta Casal de Celeirós, retomando agora essa inspiração original. Também famosa pelos seus vinhos do Porto, moscatéis e produção de azeites, é nesta morada que se encontra o The Manor House Celeirós, um total de 19 quartos renovados, 12 deles situados no edifício principal, o antigo edifício de apoio à atividade agrícola, e 7 na Casa do Lagar, adjacente ao edifício principal e situada também no interior da propriedade. As atividades ligadas ao lagar são evocadas na decoração, que se estende também à Casa do Lagar, que possui uma suite com kitchenette e sala de estar. E porque a experiência também se faz de exterior, conte com piscina, e uma paisagem que inclui a vinha duriense e um postal do vale do rio Pinhão. Valores a partir de 180 euros.
Moagem Industrial Lodge
R. do Lagar Novo 3, 7090-258 Viana do Alentejo
Numa reinterpretação dos antigos Moinhos de Santo António, o projeto preserva equipamentos industriais e materiais como o ferro, a pedra e a madeira numa arquitetura contemporânea. Formam-se 17 unidades de alojamento, entre quartos com varandas, suites familiares e penthouses com vista desafogada. O lado industrial mistura-se com a arte, com obras de Marta Soares, Atelier Contencioso, Leonel Moura, Pedro Calisto, e ainda um caráter sustentável, com painéis fotovoltaicos e sistema de recolha de águas pluviais, promovendo eficiência energética, e reaproveitamento de água. As diárias variam entre 250 e 300 euros.
Gandum Village Boutique Hotel
Rua de São Domingos (EM 537) 7050-032 Montemor-o-Novo
Há um verbo bem português para o modernaço slow living: alentejanar. E é incrível como a apenas uma hora de Lisboa o relógio abranda o ritmo praticamente até à pausa. Se procura (pelo menos) dois dias de refúgio absoluto — em família, a dois ou mesmo a solo –, chegou ao seu destino. E prepare-se, porque apesar da ligação wifi, é provável que perca a rede telefónica mal chegue ao quarto. Bom, é provável também que não precise dela no Gandum Village, o turismo rural onde se respira outro tempo e se respeita o que cada estação oferece. Idealizado pelo casal João e Martina, por aqui come-se, dorme-se, disputam-se partidas de matraquilhos, fazem-se caminhadas, e se a meteorologia ajudar dá-se umas braçadas na piscina. Chega e sobra. Aberto desde fevereiro, mas a plenos motores desde abril, propõe-se a ser um ponto de encontro para o conforto, o design e a sustentabilidade, numa quinta de 14 hectares dentro de uma área protegida do Monfurado. O edifício do claustro, com arcadas inspiradas na arquitetura monástica, foi construído com materiais neutros em carbono, como a terra, utilizando o método tradicional da taipa alentejana. Além disso o hotel aplica a economia circular, com painéis solares para a produção de energia e uma agrofloresta, com 50 mil árvores plantadas. No restaurante Provenance, o chef Miguel Araújo propõe um menu rotativo com direito a tremoçada à bolhão Pato; croquetes de beterraba e queijo de abra; presunto de pato, beldroegas e nectarinas; gaspacho branco, curgete e amêndoa; ou um bitoque de porco preto que só por si deverá justificar a viagem. As diárias começam nos 150 euros.
MACAM Hotel
Rua da Junqueira, 66, 1300-307 Lisboa.
É uma outra forma de viver o conceito “Uma noite no Museu”. Inspirado pelo sonho do colecionador Armando Martins, o MACAM nasceu em Lisboa e abriu portas em março — para unir a arte contemporânea e a hospitalidade no histórico Palácio Condes da Ribeira Grande, do séc. XVIII, estende-se ainda a um novo edifício de arquitetura contemporânea. O acervo de mais de 600 obras reunidas ao longo de 50 anos, que celebra a arte portuguesa e internacional, é complementado agora também com a curadoria que se estende ao hotel cinco estrelas onde a coleção se entrelaça com o luxo da oferta. A antiga Biblioteca, sala central do Palácio, converte-se na nova sala de estar dos hóspedes, novo ponto de encontro. Enquanto o primeiro piso recebe obras de artistas portugueses da geração anterior ao 25 de Abril, o segundo piso reúne criações de autores estrangeiros. Já nos Studios os hóspedes encontram um conjunto de obras coloridas do artista português José de Guimarães. Sob a direção de Vera Cordeiro, tem 64 quartos sob medida. O design interior do hotel foi concebido pela dupla Andrez & Andrez, enquanto Lightware foi responsável pelo design de iluminação interior e exterior. Quartos a partir de 380 euros.
House Collection Octant Douro
EN 222, R. Vista Alegre Km 41, 4550-631 Raiva
Depois da remodelação, a principal novidade no Octant Douro chama-se House Collection, a modalidade que oferece a possibilidade de usufruir de serviços personalizados, como assistentes pessoais, chefs privados, aulas de yoga e outras atividades. A coleção exclusiva de 20 casas de design é composta por quatro House Collection de um piso com dois quartos, sala de estar, zona de refeições; três destas contam com piscina de imersão; e há ainda 16 House Collection de um quarto, quatro das quais também com piscina de imersão. Com a assinatura de Serôdio Furtado & Associados em conjunto com o atelier de Cristina Jorge de Carvalho, cada casa inclui varandas com vistas à medida, pátios interiores e jardins circundantes (escusado será dizer que o cenário do Douro é aquele bónus extra). Mas há mais. O Octant Douro aposta ainda no renovado restaurante À TERRA, com mais mesas, a piscina exterior surge agora climatizada, e a oferta do spa foi reforçada — o tratamento assinatura Octant Relief Massage incorpora o novo Octant Relief Balm, um bálsamo desenvolvido em Portugal com ingredientes de agricultura biológica e em breve disponível como parte de uma linha de produtos de marca própria Octant. Já o restaurante Raiva, liderado pelo chef Dárcio Henriques, mantém-se no mesmo sítio, para uma experiência com reconhecimento do Guia Michelin Portugal 2025. Quartos a partir de 400 euros.
Kimpton Atlântico Algarve
R. dos Corais, 8200-613 Albufeira
É difícil imaginar uma Albufeira que não fique tremida na fotografia? Na realidade, é, e não fica assim tão distante do centro. Alheado de excessos, ruído e vida prego a fundo, o novo Kimpton Atlântico é um oásis verde de serenidade e bem estar debruçado sobre o mar, para quem procura boas sopas e descanso. Com acesso direto à praia de São Rafael, este cinco estrelas abriu portas em abril no espaço anteriormente ocupado pelo NAU São Rafael, e antes dele pelo hotel Carlos Saraiva, depois de um processo de profunda transformação. Desde logo, espelhada nos interiores irrepreensíveis com o cunho de Nini Andrade Silva, entre texturas naturais, com superfícies empedra polida, linho leve, cerâmicas artesanais e madeira, conjugados em tons quentes, numa atmosfera acolhedora que nos transporta para um safari na Tanzânia.
Para refeições, o bar que serve as três piscinas, o descontraído Maré (com uma carta que vai das pizzas a pratos mais típicos) e a estreia do Sombra, desdobrado em dois menus de degustação, ainda em fase de arranque dos motores mas a deixar bons sinais, comandado pelo chef David Luísa. Ao final do dia, suba ao rooftop Zénite para aproveitar a vista e a happy hour. Se precisar de reforçar os níveis de repouso, ou rentabilizar um dia sem sol, desça ao wellness hub: tem ginásio, aulas de pilates com orientação digital, circuito de spa hidroativo com tanque de flutuação, jacuzzi, um recovery room com infusões relaxantes e, claro, um menu de massagens com os produtos australianos Subtle Energies. Para atividades extra sem sair do hotel, há workshops de cerâmica, de trabalho com a palma, ou sip e paint (estes pagos à margem) — para além de yoga e meditação gratuitos. No total, são 149 quartos bem espaçosos e sete suites (ainda mais generosas), com preços que variam entre 250 a 600 euros por noite.
Água Hotels Lagos Bay
R. 25 de Abril 39, 8600-763 Lagos
O boutique hotel do Grupo Água Hotels abriu portas em junho com 20 quartos numa antiga casa senhorial no centro histórico de Lagos, com vista para a Meia Praia e uma hora de distância do aeroporto de Faro. O projeto arquitetónico estilo Art Déco e a construção é da Simão & Martins e representa um investimento de 2,4 milhões de euros. Entre os quartos está a Grande Suite, na antiga sala de visitas da casa, que tem tetos trabalhados e banheira vitoriana. Uma diária sai por em média 250 euros.
The Editory by the Sea Lagos
Beco Raul Brandão 2 Bloco B, 8600-544 Lagos
Um complexo composto por duas torres de nove pisos com cave comum, 204 quartos, piscina interior e exterior, ginásio, restaurante, salas de reunião clube infantil e rooftop. Junte-lhe ainda o Sand Spa, e a sala de fitness, para quem procura descontração ou movimento. O novo hotel do Algarve tem ainda uma torre residencial com apartamentos turísticos de um, dois e três quartos e estacionamento privativo, uma estratégia de diversificação do grupo GFH. A decoração é uma homenagem à tapeçaria e aos corais da Costa Algarvia, através da instalação artística Balance, de Vanessa Barragão, presente na zona da receção. Ao restaurante O Coral junta-se o bar Oyster, para petiscos e cocktails, e descontraídos almoços à carta no Crab’ar. As diárias custam em média 220 euros.
Masana Algarve
Rua Torre da Medronheira, Olhos de Água, 8200-635
O projeto de requalificação que começou em 2023 em Olhos d’Água resultou num espaço de hotelaria premium operado pela Blueshift, empresa de gestão hoteleira especializada em unidades dos segmentos de 5 estrelas e luxo (que esteve responsável por unidades como o Marriott Praia D’El Rey, a Casa da Calçada ou o Sublime Comporta). Com 33 unidades de alojamento entre apartamentos de um e dois quartos e villas com dois quartos, tem projeto de interiores da designer Ingrid Aparício by Studio Bacana, com design orgânico, texturas naturais, tons terra e elementos sensoriais. Está prevista para breve a abertura do “The Nook”, o espaço de wellness com duche sensorial, hammam, sauna, fonte de gelo, uma sala de massagens para casais e ginásio. Quanto à mesa, conte com dois restaurantes e um bar, o Casa da Praia, para uma versão mais descontraída e com vista para a piscina e o mar, e o Tupuq, um restaurante-bar que aposta nos sabores contemporâneos. Diárias entre os 200 e os 600 euros.
Palácio de Tavira
Praça Dr. António Padinha, n°35 e 37. 8800-549 Tavira
O antigo Palácio dos Tavares, construído entre o século XVIII e XIX, transforma-se no novo boutique hotel no centro de Tavira. Com 36 quartos e suítes, a recuperação privilegiou pormenores originais, como a escada em pedra do século XVIII. O prédio novo foi batizado Medina, em homenagem à história mourisca do Algarve, e abriga quartos com terraços e duches exteriores. Há ainda pequenas piscinas construídas nos terraços, a lembrar o aproveitamento das açoteias tradicionais do Algarve, além do spa com sauna, banho turco e massagem. O espaço deve abrir em agosto e já recebe reservas para o mês de setembro, com preços a começar em 270 euros.
Pico Vineyards Wine Boutique Hotel
Rua da Igreja – ER 1 2 9950-026 Bandeiras, Madalena, Ilha do Pico
Com 11 quartos e cinco suítes com piscinas privativas, este hotel 4 estrelas abriu a 1 de julho e está diretamente ligado ao vinho. Localizado no meio das vinhas tradicionais do Pico, a construção em pedras de basalto e madeira ajuda na imersão, para além da “Underground Wine Experience”, com provas comentadas em salas subterrâneas esculpidas na rocha, bem como jantares vínicos, caminhadas guiadas, visitas a produtores locais e observação de baleias. As diárias começam a 275 euros, podendo chegar a 459 no caso das suítes com piscina.
Solar dos Cantos
R. Calço da Má Cara 41, 9500-038 Ponta Delgada
Envolvido em 1,5 hectares de um jardim botânico, o hotel herda o legado histórico e cultural de José do Canto — entusiasta da agricultura, jardinagem e literatura, e que nesta casa constituiu família em meados do século XIX. São 15 quartos, todos diferentes, com detalhes da história. Alguns deles alojam-se na antiga biblioteca, onde se encontra um acervo de 16 mil títulos, com obras do século XV, incluindo uma primeira edição de “Os Lusíadas”. Do lado de fora, entre as espécies do jardim vindas de todas as partes do mundo, destaca-se uma árvore-da-borracha com dezassete metros de circunferência. As diárias variam entre os 300 e os 600 euros.