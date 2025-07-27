Luxo à beira-mar, turismo rural, e noites no museu: 14 novos hotéis a descobrir

MACAM Hotel

Rua da Junqueira, 66, 1300-307 Lisboa.

É uma outra forma de viver o conceito “Uma noite no Museu”. Inspirado pelo sonho do colecionador Armando Martins, o MACAM nasceu em Lisboa e abriu portas em março — para unir a arte contemporânea e a hospitalidade no histórico Palácio Condes da Ribeira Grande, do séc. XVIII, estende-se ainda a um novo edifício de arquitetura contemporânea. O acervo de mais de 600 obras reunidas ao longo de 50 anos, que celebra a arte portuguesa e internacional, é complementado agora também com a curadoria que se estende ao hotel cinco estrelas onde a coleção se entrelaça com o luxo da oferta. A antiga Biblioteca, sala central do Palácio, converte-se na nova sala de estar dos hóspedes, novo ponto de encontro. Enquanto o primeiro piso recebe obras de artistas portugueses da geração anterior ao 25 de Abril, o segundo piso reúne criações de autores estrangeiros. Já nos Studios os hóspedes encontram um conjunto de obras coloridas do artista português José de Guimarães. Sob a direção de Vera Cordeiro, tem 64 quartos sob medida. O design interior do hotel foi concebido pela dupla Andrez & Andrez, enquanto Lightware foi responsável pelo design de iluminação interior e exterior. Quartos a partir de 380 euros.

House Collection Octant Douro

EN 222, R. Vista Alegre Km 41, 4550-631 Raiva

Depois da remodelação, a principal novidade no Octant Douro chama-se House Collection, a modalidade que oferece a possibilidade de usufruir de serviços personalizados, como assistentes pessoais, chefs privados, aulas de yoga e outras atividades. A coleção exclusiva de 20 casas de design é composta por quatro House Collection de um piso com dois quartos, sala de estar, zona de refeições; três destas contam com piscina de imersão; e há ainda 16 House Collection de um quarto, quatro das quais também com piscina de imersão. Com a assinatura de Serôdio Furtado & Associados em conjunto com o atelier de Cristina Jorge de Carvalho, cada casa inclui varandas com vistas à medida, pátios interiores e jardins circundantes (escusado será dizer que o cenário do Douro é aquele bónus extra). Mas há mais. O Octant Douro aposta ainda no renovado restaurante À TERRA, com mais mesas, a piscina exterior surge agora climatizada, e a oferta do spa foi reforçada — o tratamento assinatura Octant Relief Massage incorpora o novo Octant Relief Balm, um bálsamo desenvolvido em Portugal com ingredientes de agricultura biológica e em breve disponível como parte de uma linha de produtos de marca própria Octant. Já o restaurante Raiva, liderado pelo chef Dárcio Henriques, mantém-se no mesmo sítio, para uma experiência com reconhecimento do Guia Michelin Portugal 2025. Quartos a partir de 400 euros.