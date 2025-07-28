Mais de 3500 pessoas tiveram que fugir de casa devido aos grandes incêndios que lavram em Bursa, segundo a Al Jazeera. Esta manhã, uma nuvem de cinza provocada pelas chamas e inúmeras fagulhas paira sobre a quarta maior cidade da Turquia.

O combate aos incêndios que têm deflagrado nos últimos dias já provocaram, pelo menos, quatro vítimas mortais, entre as quais três bombeiros. As temperatura elevadas, o tempo seco e os ventos fortes têm sido combustível para o fogo na Turquia e em outros países vizinhos, onde se registam ondas de calor sem precedentes.

Na noite de domingo, dois bombeiros morreram no hospital depois de terem sofrido um acidente a caminho de uma frente; o acidente provocou ainda a morte de outro trabalhador. Antes, no mesmo dia, um bombeiro morreu aparentemente devido a um ataque cardíaco.

Em Bursa, os bombeiros procuraram conter os danos a um número limitado de casas e viram várias áreas florestais transformar-se em cinza. No total, no domingo, deflagraram 44 incêndios na Turquia — sendo os mais graves nas províncias de Bursa, Karabuk e Kahramanmaras.

Desde o final de junho, já morreram 17 pessoas na Turquia devido a incêndios florestais, com a maioria (10) registada no mesmo fogo, quando as chamas atingiram a cidade de Eskisehir.