O socialista Hugo Martins vai concorrer a um terceiro mandato à presidência da Câmara Municipal de Odivelas, no distrito de Lisboa, nas eleições autárquicas de outubro porque acredita que “ainda há muito por fazer”, anunciou o autarca.

“Num mundo cada vez mais instável e incerto, Odivelas precisa de seriedade, de experiência e de quem tem provas dadas. Precisa de quem sempre esteve ao seu lado, com conhecimento profundo dos desafios que temos pela frente, garantindo estabilidade e um permanente compromisso”, justifica o autarca socialista, num texto publicado nas redes sociais.

Hugo Martins, de 48 anos, é professor de Matemática do ensino secundário e presidente da Câmara Municipal de Odivelas desde 2015, substituindo na altura a socialista Susana Amador.

“Se merecer, uma vez mais, a sua confiança, este será o terceiro e último mandato a que me candidato. Orgulho-me do município mais moderno, mais coeso e qualificado com que hoje contamos, mas sei que ainda há muito por fazer e conquistar”, admite.

Relativamente ao atual mandato (2021-2025), o autarca considera que foram quatro anos “marcados por desafios complexos e de grande exigência”, mas que foi possível concretizar “projetos estruturantes” na área da educação, saúde, habitação, ambiente, segurança e mobilidade”.

“Da minha parte, reafirmo que trabalharei até ao último dia para merecer essa confiança e para continuar a construir um concelho cada vez melhor para todos“, salienta.

Além da candidatura de Hugo Martins, já foram anunciados Florentino Serranheira como candidato da CDU (coligação PCP/PEV), Fernando Pedroso pelo Chega, André Francisco pela IL e Marco Pina, que concorre pela segunda vez pelo PSD à presidência da Câmara de Odivelas.

O executivo da Câmara de Odivelas é atualmente constituído por seis eleitos do PS, três do PSD, um da CDU e um do Chega.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.