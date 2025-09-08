O Estrela da Amadora oficializou, esta segunda-feira, a saída do extremo Fábio Ronaldo, que rumou ao Motor Lublin, da primeira liga polaca de futebol, num acordo válido por duas épocas que inclui mais duas de opção.

O jogador de 24 estava inscrito na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e até disputou duas jornadas do presente campeonato, frente a Benfica e Alverca, tendo marcado um golo frente ao conjunto ribatejano.

Fábio Ronaldo cumpriu a formação em clubes como o FC Porto, o Boavista, o Sporting e o Rio Ave e estreou-se como profissional ao serviço deste último clube, que representou entre 2016 e 2024 até se desvincular para rumar ao Estrela da Amadora.

O jogador, que pode desempenhar qualquer função em ambas as alas, vai cumprir a primeira experiência fora do país e irá juntar-se ao também português Ivo Rodrigues no ataque do atual 10.º classificado do campeonato polaco.

O Estrela da Amadora poderá não ficar por aqui em relação a vendas, encontrando-se ainda a negociar as saídas de Til Cissokho, Rúben Lima, Nilton Varela, Kikas e Rodrigo Pinho até ao encerramento dos mercados internacionais ainda em atividade.