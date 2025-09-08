A produção automóvel subiu 5,2% até agosto em Portugal, em termos homólogos, atingindo 220.693 veículos, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

No que diz respeito ao mês de agosto, indicou a associação, “foram produzidos em Portugal 16.354 veículos automóveis, o que representou um crescimento de 30,1% face ao mês homólogo de 2024“.

A produção de ligeiros de passageiros aumentou 5,7%, nos primeiros oito meses do ano, para 173.402 veículos, com os ligeiros de mercadorias a crescer 3,6%, para 45.110 veículos.

Em sentido contrário, a produção de pesados caiu 0,5%, para 2.181 veículos, no período entre janeiro e agosto.

“A informação estatística relativa aos oito meses do ano de 2025 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,6% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma positiva para o saldo da balança comercial portuguesa”, destacou a ACAP.

Segundo a associação, “a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional”, com 87,1%, destacando-se a Alemanha (21,1%), Itália (11,8%), Turquia (10,5%) e França (9,9%).

Já em termos de grandes regiões, “o mercado americano, liderado pelo Chile (3,2%), encontra-se em segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal com 3,6% das exportações”, com o continente africano em terceiro lugar com 3,4%.

A ACAP divulgou ainda os dados relativos à montagem de veículos pesados, indicando que, em termos acumulados, nos oito meses de 2025, este segmento “apresentou um decréscimo de 22,1% face a igual período do ano anterior, representando 155 veículos montados em 2025”.