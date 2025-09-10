O navio Ventura abriu esta quarta-feira a temporada de cruzeiros 2025/2026 na Madeira, que decorre até 31 de maio do próximo ano, indicou a Administração dos Portos da Região Autónoma, referindo que estão previstas 34 escalas até final de outubro.

O navio da P&O Cruises, agenciado na Madeira pela Blatas, transporta 4.234 pessoas, das quais 3.066 são passageiros, e chegou ao Porto do Funchal às 6h45, no âmbito de uma viagem de 14 dias, que começou no dia 6 de setembro em Southampton, Inglaterra, e termina nesse mesmo porto em 20 de setembro.

Esta é a primeira escala do Ventura, que parte às 17h para Santa Cruz de La Palma (Canárias), seguindo depois para os portos de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (todos nas ilhas Canárias), Cádis (Espanha) e Lisboa.

Em comunicado, a APRAM — Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira refere que o navio é já “visita habitual” no Funchal.

O Ventura foi construído em 2008 em Itália, tendo custado cerca de 700 milhões de euros, e remodelado em 2018.

O navio, que regressa à Madeira no dia 24 de setembro, tem capacidade para receber até 3.727 passageiros e uma tripulação de 1.250 elementos.

A APRAM indica que, em setembro, o Porto do Funchal recebe ainda as escalas dos navios de cruzeiro Allura, que se estreia na região no dia 18, seguindo-se o Iona (24), o Scenic Eclipse (26) e o Borealis (27).

“Já no mês de outubro, o movimento de cruzeiros começa a refletir o crescimento da procura do Porto do Funchal, com 29 escalas agendadas”, sublinha a Administração dos Portos da Madeira.