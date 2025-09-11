Foi uma temporada de fim de ciclo que obrigou a um novo capítulo. O Sporting ficou no segundo lugar da Liga BPI, não passou dos quartos de final da Taça de Portugal, perdeu a final da Taça da Liga e não chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões, retirando de 2024/25 o simples facto de ter conquistado a Supertaça. Mariana Cabral saiu, Micael Sequeira entrou — e o verão trouxe a revolução.

Numa mistura entre a obrigatória renovação do plantel e a ideia de que era preciso dar um passo em frente, o Sporting viu sair Ana Borges, Fátima Pinto e Diana Silva, referências absolutas dos últimos anos. Andrea Norheim, Jacynta Gala, Hannah Seabert e Alícia Correia juntaram-se ao lote de saídas e as leoas olharam para dentro e para fora para preparar a nova temporada: chegaram jogadoras do Valadares Gaia, do Torreense e do Racing Power, mas também do Madrid CFF, do Bayern Munique e do Levante.

A ideia para a época que está agora a começar, de forma clara, até é simples. Ser mais competitivo em relação ao Benfica nas competições internas, não permitir deslizes com equipas teoricamente inferiores no plano nacional e voltar à fase de grupos da Liga dos Campeões. O último objetivo acabava por ser o primeiro desafio, com o Sporting a visitar a Roma já esta quinta-feira e na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à competição europeia.

“A Roma fez muitas alterações, à nossa semelhança, e tornou-se muito mais forte do que na última época. É uma equipa com excelente individualidades, que mistura experiência e juventude, mudou o seu estilo de jogo e hoje apresenta-se muito ofensiva, capaz de variar do 5x4x1 para o 3x4x3. Gosta de meter muita gente no ataque, sabe gerir os momentos do jogo e em transição é fortíssima. É uma boa equipa, sem dúvida”, explicou Micael Sequeira na antevisão, recordando que as italianas já tinham quatro vitórias em quatro jogos oficiais, sendo que as portuguesas começavam a época precisamente com esta partida.

Assim e no Stadio Tre Fontane, na capital de Itália, Micael Sequeira apostava em Telma Encarnação e Ana Capeta no ataque, com Beatriz Fonseca e Carla Armengol nas alas e Brenda Pérez a começar no banco. Já Luca Rossettini, vindo de eliminar Aktobe e Sparta Praga na ronda anterior, lançava Rinsola Alayah Pilgrim no setor mais ofensivo.

O Sporting teve a primeira oportunidade do jogo, com Daniela Arques a rematar de muito longe para uma defesa atenta de Olivie Lukášová (22′), mas acabou por ser a Roma a abrir o marcador logo de seguida por Manuela Giugliano e na sequência de um canto na direita (23′). As leoas não conseguiram propriamente reagir ao golo sofrido e Giugliano podia mesmo ter bisado, com um pontapé que passou ligeiramente acima da trave (28′). Ao intervalo, a Roma estava a vencer o Sporting em Itália e a equipa de Micael Sequeira ia passando por algumas dificuldades face à superior intensidade das adversárias.

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o ascendente da Roma parecia ter sido prolongado para a segunda parte, com o Sporting a ter muitas dificuldades para responder às investidas contrárias. As italianas ficaram muito perto de aumentar a vantagem em duas ocasiões distintas, com um contra-ataque conduzido por Giada Greggi (52′) e um remate ao lado de Alayah Pilgrim (53′), e Micael Sequeira procurou dar alguma frescura à equipa com as entradas de Carolina Santiago e Florencia Bonsegundo.

A Roma teve a melhor oportunidade de toda a segunda parte já à beira do derradeiro quarto de hora, num lance em que Emilie Haavi rematou para defesa apertada de Catarina Potra e a bola ainda bateu no poste (74′), mas tanto Daniela Arques como Florencia Bonsegundo protagonizaram momentos que davam a ideia de que o Sporting ainda tinha uma palavra a dizer. A magia, porém, estava guardada para os descontos.

Aos 90+1′, na sequência de um enorme trabalho individual de Beatriz Fonseca, Carolina Santiago rodou de costas para a baliza e rematou para empatar. Aos 90+7′, de pé esquerdo, Telma Encarnação atirou para carimbar a reviravolta. Com dois golos no tempo extra, o Sporting venceu a Roma em Itália e parte para a segunda mão em Lisboa em vantagem na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.