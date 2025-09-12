São os últimos dias no MotoGP (para já), funcionam como se fossem quase os primeiros dias no MotoGP. O futuro de Miguel Oliveira para a temporada de 2026 não está definido apesar dos vários contactos que tem vindo a receber nas últimas semanas mas nem por isso o português desvia o foco daquelas que serão as suas derradeiras provas no principal escalão do motociclismo onde esteve nos últimos sete anos. Foi assim que, tendo essa “sentença” formada, conseguiu o melhor resultado de 2025 na Catalunha com uma nona posição. Era assim que, com o futuro por decidir, partia para este fim de semana em São Marino com intenção de voltar a repetir um top 10 numa fase em que alcançou os lugares mais altos (tinha sido 12.º na Hungria).

“Chegamos após um bom resultado e o objetivo é manter esse potencial. Para isso, é preciso melhorar a qualificação, especialmente a capacidade de fazer uma volta rápida. De momento, é aquilo que nos tem impedido de mostrar o nosso verdadeiro potencial. Mal posso esperar para entrar em pista e começar a trabalhar. Este circuito de Misano tem muito mais aderência do que o de Barcelona”, apontara o piloto da Prima Pramac na antecâmara dos treinos livres, projetando um dia onde voltaria a surgir como outsider na luta por entrar nos dez melhores tempos da sessão vespertina que pudessem carimbar passagem direta à Q2.

Em relação ao futuro, tudo em aberto. Muito se tem escrito nos últimos dias sobre as possibilidades que estão em cima da mesa, do cenário de passar a piloto de testes no MotoGP à hipótese de assumir posição na Honda (que deixará de contar com Iker Lecuona) ou na BMW Motorrad (ocupando assim a vaga do turco Toprak Razgatlioglu, que assinou pela Prima Pramac, com Danilo Petrucci como companheiro perante a saída de Michael van der Mark) no Mundial de Superbikes. “Felizmente tenho várias opções em cima da mesa e só tenho de analisar qual a melhor direção para o meu futuro. Penso que na próxima semana vou escolher uma direção e depois, dependendo com quem assine, vamos perceber quando será possível anunciar”, frisara Miguel Oliveira, por agora mais focado no que tem para fazer ainda em 2025 do que no fará no ano de 2026.

“Não quero passar mensagem nenhuma. Trato um bocadinho estes momentos, dos dissabores, e estes momentos com sabor [mais positivo] quase da mesma forma. Não tenciono de maneira alguma a mostrar nada a ninguém. Eu corro por mim, em primeiro lugar, porque é a minha paixão e divirto-me a fazer isto. Se puder deixar alguém orgulhoso, neste caso a minha equipa, que está mais próxima de mim aqui, e depois a minha família, fico feliz com isso”, tinha reforçado à SportTV após a última prova na Catalunha.

Era neste contexto que o Falcão entrava em Misano, onde chegou a ser sexto em 2023 ainda com a KTM de fábrica nas mãos e onde fez dois pódios (segundo lugar em ambos) quando estava no Moto2. E as indicações iniciais tiveram alguns pontos positivos apesar dos novos dispositivos testados e das duas quedas sofridas na sessão inicial, com uma 14.ª posição com 1.32,01 a 0,037 segundos do companheiro de equipa Jack Miller e muito perto do décimo classificado, o atual campeão Jorge Martín (1.31,84). Franco Morbidelli foi o mais rápido de manhã com 1.31,34, logo seguido da Yamaha de Fabio Quartararo (1.31,59). Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez e Marc Márquez fecharam o top 5 da primeira sessão em São Marino.

Suspended for 10 minutes ⏸️

Fastest ????

Ends FP1 with a crash ???? Franky's morning was quite…hectic ????#SanMarinoGP ???????? pic.twitter.com/pPxyY88vIu — MotoGP™???? (@MotoGP) September 12, 2025

O arranque da parte da tarde até foi prometedor, com Miguel Oliveira a arrancar com um excelente tempo que acabou por ser anulado por ter ultrapassado os limites de pista. O regresso deixou o português em 11.º mas numa fase muito precoce da sessão, optando depois por permanecer mais tempo nas boxes para fazer afinações à moto mesmo tendo uma modesta 21.ª posição, sendo que também Jack Miller não ia além do 19.º. Mais tarde, na antecâmara do time attack, o português ia melhorando de forma ligeira os registos mas não conseguia deixar a cauda do pelotão, com essa nota de andar a quase 1,9 segundos de diferença daquele que foi o tempo que ficou como referência (1.30,480 de Marc Márquez). As bandeiras amarelas após quedas de Augusto Fernández, Joan Mir (que ficou agarrado ao braço) e Raúl Fernández também atrapalharam as contas, com o português a não passar do 22.º e penúltimo lugar muito longe do que prometia fazer.

Marc Márquez foi mesmo o mais rápido com o tempo que trazia para os derradeiros minutos, seguido por Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Entraram também diretos na Q2 Pecco Bagnaia, Álex Márquez, Joan Mir, Luca Marini, Jorge Martín, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Já para a Yamaha foi outra tarde para esquecer, com Fabio Quartararo a ter de passar pela Q1 com o 12.º registo a par de Jack Miller (17.º), Álex Rins (20.º) e Miguel Oliveira (22.º). Outra nota: a V4 que foi experimentada por Augusto Fernández conseguiu ficar à frente de dois pilotos da marca, terminando com o 19.º registo da sessão.